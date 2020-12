Harrison Ford Kembali di Film Terakhir Petualangan Indiana Jones

Sabtu, 12 Desember 2020 | 09:52 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

Los Angeles, Beritasatu.com – Film baru petualangan ahli arkeolog Indiana Jones bakal diproduksi tahun depan, dengan rencana diedarkan pada tahun 2022.

Karakter Indiana Jones kembali akan diperankan aktor veteran Harrison Ford.

Hal itu diumumkan bos Lucasfilm Kathleen Kennedy, Jumat (11/12/2020) waktu AS.

Ia menyatakan, film Indiana Jones kelima segera diproduksi, dan menjadi film terakhir dengan pemeran utama Ford yang kini berusia 78 tahun.

“Film ini akan disutradarai James Mangold yang membuat film Ford vs Ferrari. Indy (panggilan Indiana Jones) akan kembali diperankan Harrison Ford yang meneruskan karakter ikonik petualan ini”.

Film petualangan Indiana Jones pertama berjudul Raiders of the Lost Ark produksi tahun 1981. Karakter tokoh film tersebut dibuat George Lucas yang juga pembuat film waralaba terkenal di seluruh dunia Star Wars, bersama rekannya Steven Spielberg.

Film kedua berjudul Indiana Jones and the Temple of Doom diproduksi pada 1984. Kemudian berlanjut ke film ketiga Indiana Jones and the Last Crusade(1989), dan terakhir berjudul Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull pada 2008.

Sumber:marca.com