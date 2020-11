AS Setujui Penjualan 4 Drone Reaper ke Taiwan

Jumat, 6 November 2020 | 08:48 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Washington, Beritasatu.com- Amerika Serikat (AS) berencana untuk menjual empat unit drone atau pesawat nirawak MQ-9 Reaper bersenjata ke Taiwan. Para Selasa (3/11), rencana itu diumumkan Departemen Luar Negeri AS.

Penjualan senjata ini kemungkinan akan semakin membuat marah Tiongkok, yang mengklaim pulau yang diperintah sendiri itu sebagai miliknya.

Kesepakatan bernilai US$ 600 juta (Rp8,78 triliun) akan menjadi penjualan pertama sejak pemerintahan Presiden AS Donald Trump melonggarkan kebijakan AS tentang ekspor teknologi drone yang canggih dan dijaga ketat.

“Penjualan tersebut mendukung upaya berkelanjutan Taiwan untuk memodernisasi angkatan bersenjatanya dan untuk mempertahankan kemampuan pertahanan yang kredibel,” kata Departemen Luar Negeri AS.

Menurut Deplu AS, persenjataan tersebut juga akan membantu menjaga stabilitas politik dan keseimbangan militer di kawasan itu.

Pemberitahuan resmi Departemen Luar Negeri AS memberikan waktu 30 hari kepada Kongres AS untuk mengajukan keberatan. Tetapi hal itu tidak mungkin terjadi mengingat dukungan bipartisan yang luas di Washington untuk pertahanan Taiwan.

Kesepakatan drone, pertama kali dilaporkan pada pertengahan Oktober, adalah yang terbaru dari serangkaian penjualan peralatan militer dan penjualan senjata ke Taiwan senilai sekitar US$ 4,2 miliar (Rp61,4 triliun), yang termasuk rudal anti-kapal Harpoon, rudal jelajah SLAM-ER yang diluncurkan dari udara, dan peluncur roket ringan seluler.

“Tiongkok sangat mendesak pihak AS untuk segera menarik rencana penjualan senjata ke Taiwan, menghentikan kontak militer AS-Taiwan, dan menghentikan penjualan senjata ke pulau itu,” kata Kementerian Pertahanan Nasional Tiongkok pada 27 Oktober setelah penjualan tersebut diumumkan.

Penjualan terbaru mencakup empat drone, stasiun darat, dan peralatan pengawasan dan komunikasi terkait. Tetapi bukan bom atau rudal yang biasanya terkait sepaket dengannya.

Sumber:Suara Pembaruan