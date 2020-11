Di Basis Trump, Angka Covid-19 di AS Melonjak

Sabtu, 7 November 2020 | 07:50 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / WIR

Para penumpang naik Kereta Bawah Tanah Kota New York, AS, pada Kamis (5/11/2020), karena pandemi Covid-19 berlanjut di seluruh dunia. (Foto: AFP)

Washington, Beritasatu.com- Angka penularan Covid-19 di Amerika Serikat (AS) mengalami lonjakan di mayoritas daerah yang menjadi basis pendukung Presiden Donald Trump.

Berdasarkan analisis kantor berita AS, Associated Press (AP), Jumat (6/11), 376 daerah (county) dengan tingkat kasus baru tertinggi per kapita, secara mayoritas luar biasa, yaitu 93% dari daerah tersebut, tercatat memenangkan Trump.

Sebagian besar daerah-daerah itu merupakan wilayah pedesaan di negara bagian Midwestern seperti Montana, Dakota Utara, Dakota Selatan, Nebraska, Kansas, Iowa, dan Wisconsin.

Daerah-daerah itu secara umum memiliki tingkat kepatuhan lebih rendah untuk melakukan jarak sosial, memakai masker, dan langkah pencegahan kesehatan publik lainnya untuk mencegah virus corona.

Para pakar sejak lama memperingatkan pentingnya pemakaian masker dan jarak sosial untuk mencegah penyebaran Covid-19. Namun, Trump dan pemerintahnya berulang kali meremehkan ancaman itu, serta berupaya mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) sebagai pendekatan untuk pandemi yang ditentang oleh para profesional kesehatan karena akan membawa lebih banyak kematian yang tidak perlu.

Pentingnya teladan dari pemimpin khususnya di tingkat nasional, serta keselarasan informasi di tingkat pusat dan daerah menjadi pembelajaran berharga dalam kasus peningkatan angka Covid-19 di AS saat ini.

Salah seorang pendukung Trump dari Phoenix, Michaela Lane (25), menyebut, alih-alih Covid-19, menurutnya masalah terpenting saat ini adalah kebebasan.

“Saya merasa isu paling penting yang dihadapi negara ini secara keseluruhan adalah kebebasan secara luas. Melanggar kebebasan rakyat, menolak pemerintah, memperdaya pemerintah, kekacauan pada banyak isu yang terjadi saat ini dan hanya memberikan kepada rakyat hak-hak mereka,” kata Lane.

Sumber:Suara Pembaruan