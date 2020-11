Pendukung Biden Berpesta, Fans Trump Serukan Protes

Senin, 9 November 2020 | 09:46 WIB

Oleh : Yuliantino Situmorang / WIR

Orang-orang merayakan kemenangan Joe Biden sebagai Presiden AS di jalanan Hollywood Barat, Los Angeles, California, AS, Sabtu (7/11/2020). (Foto: Getty Images/AFP)

Washington, Beritasatu.com- Ribuan pendukung Joe Biden tumpah ruah di jalan-jalan di luar Gedung Putih, Sabtu (7/11). Mereka berpesta dengan suasana meriah sambil membunyikan klakson mobil, bersorak, menyemprotkan sampanye, dan memainkan alat musik untuk merayakan kemenangan kandidat Partai Demokrat dalam pemilihan Amerika Serikat.

“Saya bisa menari dan berteriak sepanjang hari,” ujar Bernadette Etienne, pensiunan penerjemah kepada Al Jazeera dari Black Lives Matter Plaza.

“Ada begitu banyak penderitaan yang harus disingkirkan, begitu banyak kebencian yang harus dienyahkan,” kata Etienne.

Sejumlah jalan ditutup karena kerumunan orang begitu banyak dan terus berdatangan. Beberapa orang mengibarkan bendera AS dan LGBTQ. Banyak dari mereka yang memakai kaus Black Lives Matter.

Kantor Berita Associated Press pada Sabtu pagi mengumumkan Biden sebagai pemenang pemilihan presiden AS yang diperebutkan dengan ketat, setelah rakyat AS berhari-hari menunggu hasil.

Mantan wakil presiden AS itu akan mengambil kendali negara yang terpecah belah. Biden akan berjuang mengatasi pandemi yang telah menewaskan lebih dari 236.000 orang Amerika.

Andrew Hasson, salah seorang warga yang bergabung dalam kerumunan di luar Gedung Putih itu mengatakan, pekan ini merupakan masa sangat menegangkan karena menunggu hasil. “Tapi ini adalah perasaan yang luar biasa dan DC merasa hidup kembali,” ujarnya.

Para pemilih muda, termasuk warga kulit berwarna, mencatat rekor dalam pemilihan Pilpres AS kali ini. Mereka sangat mendukung Partai Demokrat, mendorong terpilihnya Joe Biden dan Kamala Harris sebagai pemimpin tertinggi di AS.

“Kemenangan ini milik kaum muda,” kata Rachel Fleischer, direktur eksekutif Young Invincibles, kelompok advokasi kaum muda yang berbasis di Washington dalam pernyataan yang dirilis Sabtu.

Sumber:Suara Pembaruan