Ribuan Pendukung Garis Keras Trump Bertahan di Washington

Minggu, 15 November 2020 | 08:12 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Petugas polisi dengan perlengkapan anti-huru hara memberikan pengamanan saat demonstrasi para pendukung Presiden AS Donald Trump di Washington, DC, AS, Sabtu (14/11/2020). Demonstran mendukung klaim Trump bahwa pemilihan 3 November itu curang. (Foto: AFP)

Washington, Beritasatu.com- Ribuan pendukung garis keras Donald Trump melakukan aksi unjuk rasa terakhir Sabtu (14/11) di Washington. Mereka meneriakkan "empat tahun lagi" dan menyalahkan penipuan atas kecurangan pilpres yang akan memaksa presiden untuk mengosongkan Gedung Putih setelah hanya satu masa periode jabatan.

Trump sendiri sempat melintas dengan iring-iringan lapis baja, dalam perjalanannya untuk bermain golf. Dia tersenyum melalui jendela mobil limusinnya ke para pendukungnya yang membawa poster bertuliskan "Best prez ever" dan "Trump 2020: Keep America Great."

Petahana Partai Republik ini berpegang pada klaim kecurangan massal yang didiskreditkan. Dia juga mengklaim dia mengalahkan Presiden terpilih Joe Biden dalam pemungutan suara 3 November.

Sabtu malam, Trump menulis pesan di Twitter dengan yang mencakup klaim mesin pemungutan suara yang berpotensi diretas dan keluhan tentang liputan jaringan berita tentang demonstrasi.

Twitter memberi label pada setidaknya delapan kiriman pesan sebagai berisi informasi yang "disengketakan".

Setidaknya 10.000 orang - hanya sedikit yang memakai masker - berkumpul di Freedom Plaza kota sebelum berbaris menuju Mahkamah Agung. Mereka mengibarkan bendera dalam suasana parau yang mengingatkan pada kampanye kampanye Trump.

"Presiden Trump pantas untuk melihat siapa yang ada di belakangnya, dia pantas untuk merasakan cinta. Saya yakin dia akan menang ketika semua penipuan dan kecurangan ditemukan," kata Kris Napolitana, dari Baltimore, kepada AFP.

Dengan kelompok milisi sayap kanan Proud Boys juga di antara demonstran yang hadir, pasukan keamanan yang besar dikerahkan untuk mencegah bentrokan dengan acara anti-Trump di luar Mahkamah Agung.

Sekelompok pengunjuk rasa berdiri di dekatnya, beberapa berteriak tentang keadilan sosial dan pendukung Trump tidak mengenakan masker.

Ada sejumlah perkelahian, tetapi tidak ada kerusuhan besar yang dilaporkan.

Menjelang sore, polisi Washington mengatakan telah ada 10 penangkapan, termasuk empat karena pelanggaran senjata api dan satu karena penyerangan terhadap seorang petugas polisi, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.