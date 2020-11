Hasil Suara Elektoral Pilpres AS Berakhir 306-232

Senin, 16 November 2020 | 08:13 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / WIR

Para pendukung Presiden Trump melakukan unjuk rasa menentang hasil pemilu di luar Gedung Kongres Georgia di Atlanta, Georgia, AS, Sabtu (14/11/2020). (Foto: Getty Images/AFP)

Washington, Beritasatu.com- Hasil akhir pemilu Amerika Serikat (AS) 2020 dan pemilu 2016 berujung sama yaitu 306 melawan 232 suara elektoral, namun kali ini dengan kekalahan Presiden Donald Trump.

Proyeksi itu disampaikan sejumlah media utama AS termasuk CBS News dan The New York Times, Sabtu (14/11), setelah menyimpulkan hasil penghitungan di dua negara bagian terakhir yaitu Georgia (16 suara elektoral) untuk Biden, sedangkan Carolina Utara (15 suara elektoral) dimenangkan Trump.

Pada 2016, Trump memenangkan negara bagian dengan 306 suara elektoral, sedangkan capres Demokrat Hillary Clinton memenangkan 232 suara elektoral. Namun, sejarah mencatat suara elektoral 2016 mengubah hasil akhir menjadi 304-227 ketika dua “elektor yang tidak setia” tidak memilih Trump dan lima elektor membelot dari Clinton.

Mahkamah Agung (MA) musim panas ini secara bulat memutuskan negara bagian bisa meminta elektor untuk memilih pemenang di negara bagian mereka.

Biden tahun ini memenangkan kembali tiga negara bagian “tembok biru” yang secara tidak terduga direbut Trump pada 2016 yaitu Pennsylvania, Wisconsin dan Michigan. Biden sudah diproyeksikan memenangkan Pennsylvania pada Sabtu (7/11) sehingga berhasil melewati ambang batas 270 suara elektoral.

Biden juga membalik negara bagian yang secara tradisional “merah” (dikuasai Partai Republik) dan dimenangkan Trump pada 2016. Biden adalah capres Demokrat pertama yang memenangkan salah satu dari kedua negara bagian itu sejak 1990-an.

Sebagai tambahan, Biden juga membalik distrik kongres kedua Nebraska, sehingga memberikannya satu dari lima suara elektoral di negara bagian itu. Nebraska adalah satu dari dua negara bagian yang membagi suara elektoral mereka dan Trump memenangkan empat sisa suara lainnya.

Sumber:Suara Pembaruan