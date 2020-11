Pfizer Gelar Uji Coba Pengiriman Vaksin Covid-19

Rabu, 18 November 2020 | 09:21 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Orang berjalan di dekat markas Pfizer di New York City, AS, Senin (9/11/2020). Perusahaan farmasi Pfizer mengumumkan hasil awal yang positif pada uji coba vaksin Covid-19 dan telah terbukti 90% efektif dalam mencegah infeksi virus. (Foto: Getty Images/AFP)

New York, Beritasatu.com- Perusahaan farmasi Pfizer Inc telah meluncurkan program pengiriman percontohan untuk vaksin Covid-19 eksperimental di empat negara bagian Amerika Serikat (AS). Seperti dilaporkan Reuters, Senin (16/11), Pfizer berupaya mengatasi tantangan distribusi yang dihadapi persyaratan penyimpanan ultra-dinginnya.

Vaksin Pfizer, yang terbukti lebih dari 90% efektif dalam mencegah Covid-19 berdasarkan data awal, harus dikirim dan disimpan pada -70 derajat Celcius, jauh di bawah standar untuk vaksin 2-8 derajat Celcius.

“Kami berharap hasil dari uji coba pengiriman vaksin ini akan menjadi model bagi negara bagian AS lainnya dan pemerintah internasional, karena mereka bersiap untuk menerapkan program vaksin Covid-19 yang efektif,” kata Pfizer, Senin (16/11).

Produsen obat AS itu menyatakan telah memilih Rhode Island, Texas, New Mexico, dan Tennessee untuk program uji pengiriman setelah memperhitungkan perbedaan wilayah dalam ukuran keseluruhan, keragaman populasi dan infrastruktur imunisasi, serta kebutuhan negara bagian untuk menjangkau individu di berbagai perkotaan. dan pengaturan pedesaan.

Empat negara bagian yang termasuk dalam program percontohan ini tidak akan menerima dosis vaksin lebih awal daripada negara bagian lain berdasarkan uji coba ini, juga tidak akan menerima pertimbangan yang berbeda.

Perusahaan mengharapkan memiliki data keamanan yang cukup pada vaksin dari uji coba tahap akhir skala besar yang sedang berlangsung pada minggu ketiga November. Hal itu diperlukan sebelum melanjutkan pengajuan izin penggunaan darurat (EUA).

Pfizer dan mitranya BioNTech SE memiliki kesepakatan senilai US$ 1,95 miliar (Rp27,5 triliun) untuk memasok 100 juta dosis vaksin kepada pemerintah AS, yang memiliki opsi untuk memperoleh hingga 500 juta dosis tambahan.

Sumber:Suara Pembaruan