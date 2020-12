UE Bentuk Aliansi Baru dengan AS untuk Atasi Tiongkok

Selasa, 1 Desember 2020 | 09:43 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / WIR

Brussels, Beritasatu.com- Uni Eropa (UE) akan membentuk aliansi baru dengan Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Joe Biden untuk mengubur ketegangan era Presiden Donald Trump dan mengatasi tantangan dari Tiongkok, sebut draft dari surat kabar Financial Times, Minggu (29/11).

Rencana itu mengusulkan untuk membangun kembali hubungan dengan front pada umumnya terkait isu-isu mulai dari aturan digital untuk mengatasi pandemi Covid-19.

Hubungan antara AS dan Eropa telah mengalami ketegangan di bawah Trump. UE dan sebagian besar negara di blok itu telah menyampaikan ucapan selamat kepada presiden terpilih, Biden.

“Sebagai masyarakat demokrasi terbuka dan ekonomi pasar, UE dan AS setuju atas tantangan strategis yang ditunjukkan oleh ketegasan internasional Tiongkok yang semakin meningkat, bahkan jika kita tidak selalu setuju akan cara terbaik untuk mengatasi hal itu,” tambah Financial Times, mengutip draf rencana tersebut.

Rencana itu, yang akan diajukan pada pertemuan pemimpin nasional pada 10-11 Desember, mengusulkan peluncuran agenda transatlantik baru dalam pertemuan UE-AS pada paruh pertama 2021.

Pada awal November, UE memberlakukan tarif lebih dari US$ 4 miliar (Rp 56,5 triliun) kepada impor AS sebagai pembalasan atas subsidi AS untuk Boeing, tapi menyatakan harapan akan peningkatan hubungan perdagangan di bawah Biden.

Kepala perdagangan UE, Valdis Dombrovskis, mengatakan Komisi Eropa yang mengoordinasikan kebijakan perdagangan untuk 27 negara anggota UE, juga telah melakukan kontak secara informal dengan tim Biden.

Sumber:Suara Pembaruan