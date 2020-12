Biden Tidak Tergesa Batalkan Kesepakatan Dagang AS-Tiongkok

Kamis, 3 Desember 2020 | 08:47 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / WIR

Wakil Presiden AS Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping bersulang saat Makan Siang Kenegaraan yang diselenggarakan oleh Menteri Luar Negeri AS John Kerry pada 25 September 2015 di Departemen Luar Negeri di Washington, DC. Paul J. Richards | AFP | Getty Images (Foto: AFP )

Washington, Beritasatu.com- Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Joe Biden, mengatakan tidak akan terburu-buru untuk menghapus fase satu kesepakatan perdagangan dengan Tiongkok yang telah ditandatangani oleh Presiden Donald Trump, sebut laporan dari New York Times, Rabu (2/12).

Dalam wawancara dengan kolumnis Times, Biden mengatakan AS perlu mendapatkan kembali pengaruh untuk dimanfaatkan dalam perundingan dengan Tiongkok.

“Saya tidak akan segera mengambil tindakan, dan hal sama berlaku kepada tarif. Saya tidak akan berprasangka atas pilihan saya,” kata Biden.

“Dalam pandangan saya, kita belum mengungkitnya,” tambahnya.

Biden mengatakan AS perlu mengembangkan konsensus bipartisan dan meningkatkan investasi yang dipimpin pemerintah dalam penelitian dan pengembangan, infrastruktur, dan pendidikan untuk lebih bersaing dengan Tiongkok.

“Saya ingin memastikan kita akan berjuang mati-matian dengan berinvestasi di Amerika terlebih dulu,” ujarnya.

Di bawah kesepakatan fase satu yang ditandatangani awal tahun ini, Tiongkok setuju untuk meningkatkan pembelian produk dan layanan Amerika setidaknya US$ 200 miliar (Rp 2.830 triliun) selama 2020 dan 2021.

Kesepakatan itu juga memberlakukan tarif 25% atas serangkaian barang dan komponen industri Tiongkok yang digunakan produsen AS senilai US$ 250 miliar (Rp 3.532 triliun), sebaliknya Tiongkok menerapkan tarif balasan lebih dari US$ 100 miliar (Rp 1.412 triliun) dalam barang-barang AS.

Berdasarkan Biden, strategi terbaik untuk menangani Tiongkok adalah menempatkan sekutu-sekutunya pada situasi sama. “Ini akan menjadi prioritas utama bagi saya dalam beberapa minggu pembukaan kepresidenan untuk berusaha mengembalikan kita pada situasi sama dengan sekutu-sekutu kita,” katanya.

Sumber:Suara Pembaruan