Menlu: Penyiksaan MH Peringatan untuk Penempatan PMI yang Aman

Jakarta, Beritasatu.com- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan kasus penyiksaan pekerja migran Indonesia (PMI) berinisial MH di Kuala Lumpur adalah peringatan akan pentingnya penempatan yang aman bagi PMI domestik ke Malaysia. Retno juga menyampaikan kondisi MH yang dirawat di rumah sakit (RS) saat ini stabil dan semakin membaik.

“Kasus MH ini kembali menjadi wakeup call mengenai pentingnya membangun koridor migrasi aman bagi pekerja migran sektor domestik Indonesia ke Malaysia,” kata Retno dalam paparan kepada media secara virtual, Kamis (3/11).

Retno mengatakan Kedutaan Besar RI (KBRI) di Kuala Lumpur sejak awal telah berkoordinasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Tenaganita dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) untuk menyelamatkan MH dari rumah majikannya. MH telah mengalami berbagai penyiksaan oleh majikannya seperti pukulan benda tumpul, sayatan benda tajam, dan disiram air panas.

PDRM telah menahan majikan MH atas pasal pelanggaran Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants Act 2007.

Kasus MH mengingatkan kembali kasus penyiksaan serupa yang menewaskan PMI di Penang, Malaysia bernama Adelina Lisau, tempat sampai saat ini majikan belum menghadapi ganjaran hukum atas perbuatannya.

“Kami telah memanggil duta besar Malaysia untuk Indonesia guna menyampaikan kecaman atas terus berulangnya kasus penyiksaan pekerja migran Indonesia,” kata Retno.

Retno mengatakan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik Indonesia ke Malaysia telah habis masa berlakunya. Oleh karena itu, Indonesia mendorong penyelesaian segera perundingan MoU demi memastikan perlindungan penuh bagi PMI mulai dari keberangkatan, saat bekerja di Malaysia, sampai kembali ke Indonesia.

Dalam paparan pers, Retno juga menyampaikan pemulangan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Timur Tengah. KBRI Damaskus berhasil memulangkan 40 PMI pada 27 November 2020, sedangkan KBRI Abu Dhabi memulangkan tiga PMI pada 30 November 2020.

“Masih maraknya pengiriman pekerja migran sektor domestik ke Timur Tengah saat kebijakan moratorium menunjukkan bahwa mereka rentan menjadi korban TPPO,” kata Retno.

Retno mengatakan Kemlu telah berkoordinasi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas pihak-pihak yang bertanggung jawab memberangkatkan para WNI tersebut ke Timur Tengah.

