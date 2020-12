Tiongkok Kecam Sanksi AS untuk Hong Kong dan Penjualan Senjata ke Taiwan

Rabu, 9 Desember 2020 | 07:57 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Beijing, Beritasatu.com- Tiongkok mengecam Amerika Serikat (AS) atas sanksi-sanksi baru yang diberlakukan terhadap sejumlah pejabat Tiongkok dan penjualan lebih banyak peralatan militer ke Taiwan, pada Selasa (8/12).

Seperti dilaporkan VOA, Selasa (8/12), tindakan AS tersebut adalah bagian dari apa yang dipandang para kritikus sebagai upaya pemerintahan Trump untuk menerapkan taktik tekanan tinggi terhadap Beijing yang dapat mempersulit usaha presiden terpilih Joe Biden untuk menjalin hubungan yang stabil dengan Tiongkok.

Kantor Kabinet Tiongkok untuk urusan Hong Kong mengungkapkan kemarahan dan kecaman keras terhadap sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap 14 anggota komite tetap legislatif Tiongkok, yang mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong sebelumnya tahun ini.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying menuntut AS membatalkan penjualan senjata terbaru ke Taiwan dan mengatakan Tiongkok akan mengambil “tanggapan yang tepat dan perlu”.

Hua juga mengutuk sanksi-sanksi baru tersebut, dengan mengatakan Tiongkok akan “mengambil tindakan balasan yang tegas dan kuat dan dengan tegas membela kedaulatan, keamanan dan kepentingan pembangunannya”.

“Pemerintah dan rakyat Tiongkok telah mengungkapkan kemarahan besar mereka, dan mengutuk keras perilaku AS yang arogan, tidak masuk akal, dan gila,'' kata Hua pada konferensi pers harian.

Departemen Luar Negeri AS, Senin (8/12), mengatakan para pejabat yang terkena sanksi akan dilarang bepergian ke AS atau mengakses sistem keuangan AS karena melakukan penindasan terhadap hak-hak sipil di Hong Kong.

Sumber:VOA