Biden dan Harris Jadi People of the Year Majalah Time

Washington, Beritasatu.com- Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Joe Biden dan Wakil Presiden terpilih Kamala Harris, kembali mengalahkan Presiden Donald Trump. Setelah pemilihan presiden paling sengit dalam sejarah AS, Biden dan Harris kembali mengalahkan Trump dalam anugerah gelar "Person of the Year" versi majalah Time untuk tahun 2020.

Sampul majalah Time menampilkan gambar Biden, 78, dan Harris, 56, dengan subjudul "Mengubah Cerita Amerika". Penghargaan majalah Time, dibagikan setiap tahun sejak 1927 untuk menghormati orang atau orang yang paling memengaruhi berita, baik atau buruk, selama tahun kalender.

Hasil seleksi kemenangan Biden dan Harris diumumkan Kamis (10/12) oleh Lester Holt dari NBC News. Trump, yang terus membuat klaim penipuan tak berdasar dan terus menantang pemilu yang telah disertifikasi oleh 50 negara bagian, masuk dalam daftar pendek Time.

Menurut Time, pesaing lain gelar tersebut adalah Dr. Anthony Fauci, ahli epidemiologi terkemuka pemerintah, yang selamat dari upaya Gedung Putih untuk mendiskreditkannya, dan petugas perawatan kesehatan, pos dan sanitasi yang mempertaruhkan nyawa mereka selama krisis Covid-19.

Di dalam daftar, Time menyatakan, ada juga gerakan keadilan rasial yang mengorganisasi demonstrasi nasional setelah kematian George Floyd dalam tahanan polisi, yang anggotanya berulang kali dicemooh Trump sebagai "preman" dan "anarkis".

Tetapi pada akhirnya, editor Time memutuskan bahwa Biden, yang merupakan mantan wakil dari Presiden Barack Obama, dan Harris yang merupakan wapres wanita pertama Amerika dan wapres Amerika kulit hitam dan Asia Selatan pertama, adalah orang-orang yang paling berpengaruh saat dunia dilanda pandemi Covid-19.

