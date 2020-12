Microsoft Beri Penghargaan ke Mitra Teknologi Asal Indonesia

Selasa, 8 Desember 2020 | 18:51 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Jakarta, Beritasatu.com- Microsoft kembali memberikan penghargaan kepada mitra teknologi asal Indonesia dalam perhelatan virtual Microsoft Cloud Innovation 2020. Microsoft mengumpulkan para mitranya di kancah global dan mengumumkan para pemenang Partner Awards 2020, termasuk pihak yang sudah bermitra dengan Microsoft Indonesia.

Sebagai mitra teknologi untuk bisnis kesinambungan dengan inovasi bersama mitra bisnis di Indonesia, PT Kreatif Dinamika Integrasi (KREATIF), kembali dinobatkan sebagai Indonesia Partner for Business Application Award untuk tahun 2020.

“Pencapaian ini tidak diperoleh dalam sekejap melainkan melalui proses estafet yang panjang dan kerja sama tim yang sangat baik. Dengan dukungan dari Microsoft Indonesia, genap di usia Kreatif yang ke 8 tahun, kami kembali mendapatkan anugerah sebagai Partner for Business Application Award di tahun 2020 ini,” ujar Galib Machri, Direktur Utama PT Kreatif Dinamika Integrasi.

Meneruskan prestasi tahun-tahun sebelumnya yaitu di 2018 dengan penghargaan Microsoft Country Partner of the Year Award untuk Indonesia, kemudian 2019 mendapatkan penghargaan sebagai Indonesia Business Application Partner of The Year.

“Penghargaan yang sama juga pernah diperoleh KREATIF pada tahun 2019 yang lalu, berkat tangan dingin dan nilai-nilai kepimpinan dari Monica Dewi sebagai Business Applications Director,” tambah Galib.

Penghargaan tersebut merupakan wujud pengakuan dari solusi yang dikembangkan oleh KREATIF dalam transformasi bisnis yang dijalankan oleh customer dari aspek proses digital, supply chain, customer engagement sampai business insights. Hal ini diwujudkan melalui Dynamics 365 platform, yang fleksibel dan lincah, dengan pengembangan berbagai vertical solutions, yaitu Dynamics 365 Business Central, Dynamics 365 Commerce, Dynamics 365 Customer Insight, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Customer Service Insight, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Fraud Protection, Dynamics 365 Guides, Dynamics 365 Human Resources, Dynamics 365 Project Operations, Dynamics 365 Remote Assist, Dynamics 365 Sales dan Dynamics 365 Supply Chain Management.

“Terima kasih kepada Microsoft atas semua dukungan dan kolaborasi yang baik selama FY20, bahwa kami masih dapat mempertahankan kinerja kami dan diakui sebagai Business Applications Partner of the Year 2020. KREATIF akan terus mempelajari perkembangan teknologi Microsoft dan berusaha untuk memberikan inovasi-inovasi dalam solusi yang kami bangun, untuk selalu menjaga kepuasan pelanggan dan keberhasilan cloud business di Indonesia,” ujar Galib.

KREATIF juga memiliki talenta-talenta yang tergabung dalam tim Digital Transformation, yang dapat memenuhi trend kebutuhan dalam berbagai aspek bisnis dan industri. Dipimpin oleh Hendrik sebagai Digital Transformation Director, KREATIF menghadirkan solusi yang diberi nama SoKet (Solution by Kreatif), menggabungkan nilai dan kapabilitas beberapa produk Microsoft seperti Power Platform, (Power Apps, Power BI, Power Automate) dan M365.

Dengan selalu memprioritaskan keamanan, SoKet memungkinkan organisasi untuk meningkatkan dan mencapai produktivitas mereka dengan sistem masuk tunggal dan metode deployment solusi yang cepat. Alat ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun, dilengkapi dengan BOT otomatis, workflow dan dashboard monitoring. SoKet dapat diintegrasikan ke aplikasi pihak ketiga untuk mendukung dan meningkatkan lingkungan proses bisnis apapun.

SoKet juga membantu organisasi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja mereka dari aspek sumber daya, kepatuhan, keuangan dan pengembangan. Ini akan menjadi jawaban atas kebutuhan setiap organisasi dalam mengikuti transformasi bisnis yang cepat.

Dalam momen eksistensi tahun ke 8 ini, PT Kreatif Dinamika Integrasi menempati ruang perkantoran yang baru, tepatnya di Gedung Integraha, Jalan Pemuda No. 105. Jakarta Timur, sebagai bagian dari strategi mengembangkan bisnis dan upaya perusahaan untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas seluruh karyawan.

Sumber:Suara Pembaruan