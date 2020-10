Miliarder Muda Tiongkok Manfaatkan Booming Teknologi, Ini Daftar 20 Orang Terkaya

Rabu, 28 Oktober 2020 | 07:49 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Beijing, Beritasatu.com - Miliarder muda Tiongkok mengumpulkan total kekayaan gabungan lebih US$ 223 miliar (Rp 3.273 triliun) pada tahun 2020 karena negara itu menikmati akumulasi kekayaan tercepat, saat dunia berjuang melawan krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dekade.

Dikutip CNBC, Rabu (28/10/2020), Tiongkok memiliki 60 miliarder di bawah usia 40 tahun pada tahun ini, menurut Daftar Orang Kaya Hurun terbaru yang dirilis minggu lalu. Dari total miliarder, 14 orang baru bergabung pertama kalinya pada tahun ini, ketika pasar saham yang yang didorong sektor teknologi melonjak. Selain itu, sederatan IPO membuka jalan pertumbuhan kekayaan mereka di tengah penurunan kasus virus corona di Tiongkok.

Tiongkok saat ini menjadi rumah bagi 878 miliarder dengan kekayaan gabungan sebesar US$ 4 triliun. Padahal satu dekade lalu pada 2010, negara itu hanya dihuni 189 miliuner.

“Dunia belum pernah melihat kekayaan sebanyak ini tercipta hanya dalam satu tahun. Pengusaha Tiongkok melakukan jauh lebih baik dari yang diharapkan. Meski Covid-19, kekayaan mereka meningkat mencapai rekor,” kata Ketua dan Kepala Peneliti Laporan Hurun, Rupert Hoogewerf.

Sekarang di tahun ke-22, peringkat tahunan Hurun berupaya memberikan gambaran singkat kekayaan ekonomi terbesar kedua di dunia itu per 28 Agustus. Fokusnya pada individu kaya yang lahir dan besar di Tiongkok daratan, serta lahir di luar Tiongkok daratan, tetapi yang tinggal di sana saat ini. Laporan tersebut memanfaatkan data dan wawancara.

Berikut daftar 20 miliarder terkaya di Tiongkok berusia di bawah 40 tahun.

1. Huiyan Yang dan keluarga, 39, Country Garden

Kekayaan: US$ 33,1 miliar

Di puncak daftar orang muda terkaya di Tiongkok tahun ini adalah Huiyan Yang, 39 tahun, dan keluarganya. Dia dianggap sebagai wanita terkaya di Asia. Yang adalah pemegang saham mayoritas Country Garden, perusahaan pengembang properti yang didirikan oleh ayahnya yang bermula dari petani, Guoqiang Yang, di Guangdong pada 1992.

Meski kekayaannya melonjak 29% selama setahun terakhir, Yang turun satu peringkat pada tahun 2020 sebagai miliarder terkaya keenam di Tiongkok.

2. Zetian Zhang, 27, JD.com

Kekayaan bersih: US$ 23,5 miliar

Zetian Zhang, 27, dan suaminya Qiangdong Liu, 41, memiliki kekayaan gabungan menjadi US$ 23,5 miliar pada 2020 atau melonjak 111%. Sebagian besar berkat pertumbuhan perusahaan e-commerce Liu, JD.com. Sebagai seorang pengusaha wanita dengan haknya sendiri, Zhang adalah seorang investor yang juga menjabat sebagai kepala penasihat mode di bisnis JD. Pada usia 24 tahun, ia menjadi miliarder wanita termuda di Tiongkok setelah menikah dengan Liu pada tahun 2015.

3. Hao Yan, 34, Pacific Construction Group

Kekayaan bersih: US$ 21,3 miliar

Hao Yan, 34, adalah Chairman perusahaan konstruksi yang bermarkas di Xinjiang, Pacific Construction Group. Perusahaan ini didirikan ayahnya, JieHe Yan pada 1986.

4. Yiming Zhang, 37, ByteDance

Kekayaan bersih: US$ 16,2 miliar

Yiming Zhang, 37 tahun, adalah salah satu pendiri dan CEO ByteDance, perusahaan internet Tiongkok di balik platform berbagi video TikTok. Platform tersebut telah menjadi terkenal di luar Tiongkok. Saat ini TikTok melampaui Instagram milik Facebook untuk sebagai aplikasi media sosial pilihan remaja AS setelah Snap. Namun, pertumbuhannya yang cepat memicu kekhawatiran keamanan nasional, yang mendorong penjualan operasi di AS.

5. Bangxin Zhang, 39, Pendidikan TAL

Kekayaan bersih: US$ 14 miliar

Dengan perkiraan kekayaan bersih US$ 14 miliar, Bangxin Zhang adalah salah satu pendiri dan chairman bisnis bimbingan belajar TAL Education yang berkantor pusat di Beijing. Didirikan pada tahun 2003, perusahaan ini go public di Bursa Efek New York pada 2010 dan telah menikmati pertumbuhan pada tahun 2020 di bawah kebijakan pembelajaran jarak jauh yang disebabkan oleh virus corona.

6. Gang Zhang dan keluarganya, 39, Xinfalyudian

Kekayaan bersih: US$ 8,8 miliar

Gang Zhang yang berusia 39 tahun dari perusahaan aluminium Xinfalyudian diperkirakan memiliki kekayaan bersih US$ 8,8 miliar, atau naik 100% dari tahun lalu. Peringkatnya mencapai 32 dalam daftar orang kaya 2020.

7. Xiaosong Wang, 33, Seazen

Kekayaan bersih: US$ 6,4 miliar

Xiaosong Wang adalah Chairman dan Presiden perusahaan real estate Seazen yang berusia 33 tahun. Wang berbagi kekayaan dengan ayahnya, Zhenhua, 58 yang dia gantikan pada 2019 menyusul tuduhan pelecehan seksual.

8. Qun Wu, 32, Yuwell

Kekayaan bersih: US$ 5,3 miliar

Qun Wu, 32, adalah putra Guangming Wu, 58, pendiri dan Chairman pembuat peralatan medis Yuwell. Mereka memiliki kekayaan US$ 5,3 miliar, naik 50% dari tahun lalu.

9. Gang Ye, 39, Laut

Kekayaan bersih: US$ 4,9 miliar

Pendatang baru dalam daftar orang muda terkaya Tiongkok tahun ini adalah Gang Ye yang lahir di Tiongkok. Gang meraup kekayaan di Singapura sebagai salah satu pendiri perusahaan internet Sea. Sebagai pengembang di balik aplikasi game populer seperti Free Fire, Sea mendapatkan keuntungan dari lonjakan game tahun ini, dan menjadi saham perusahaan besar dengan kinerja terbaik di dunia pada bulan Agustus.

10. Hua Su, 38, Kuaishou

Kekayaan bersih: US$ 3,8 miliar

Pengusaha Tiongkok Hua Su mendirikan Kuaishou sebagai aplikasi pembuat GIF pada 2011, tetapi kemudian mengubahnya menjadi platform berbagi video yang populer di kalangan pengguna terutama di pedesaan Tiongkok. Sebelum mendirikan perusahaan, ia bekerja sebagai programmer di Google dan Baidu.

11. Meng Yang, 38, dan Li He, 36, Anker

Kekayaan bersih: US$ 3,7 miliar

Miliarder baru Meng Yang dan Li He memiliki kekayaan gabungan US$ 3,7 miliar pada tahun ini di bawah perusahaan elektronik konsumennya Anker. Pembuat charger Apple menggandakan valuasi perusaaan ketika IPO di bursa pada Agustus 2020 mencapai valuasi US$ 8 miliar.

12. Xiang Li, 39, Li Auto

Kekayaan bersih: US$ 3,5 miliar

Dijuluki "Elon Musk Tiongkok", Xiang Li, 39 tahun, adalah pendiri produsen kendaraan listrik Li Auto. Didirikan lima tahun lalu, pabrikan yang berkantor pusat di Beijing itu go public di Nasdaq pada Juli 2020 dengan valuasi US$ 10 miliar, melambungkan Li ke jajaran miliarder.

13. Liang Zhang, 38, R&F

Kekayaan bersih: US$ 3,45 miliar

Liang Zhang adalah putra ke-38 dari Li Zhang, 68, pendiri dan Chairman pengembang R&F yang berbasis di Guanzhou. Kekayaannya berjumlah lebih US$ 3,4 miliar.

14. Tianshi Chen, 35, Cambricon Technologies

Kekayaan bersih: US$ 3,1 miliar

Pendatang baru dalam daftar tahun ini adalah Tianshi Chen, Co-founder dan CEO produsen chip Cambricon Technologies yang berusia 35 tahun. Diluncurkan pada tahun 2016, teknologi yang mendukung kecerdasan buatan milik perusahaan telah digunakan di lebih dari 100 juta ponsel cerdas.

15. Yixiao Cheng, 35, Kuaishou

Kekayaan bersih: US$ 3,1 miliar

Satu lagi pendatang baru dalam daftar adalah Yixiao Cheng yang berusia 35 tahun, salah satu pendiri platform video pendek Kuaishou. Cheng, yang memulai karirnya sebagai insinyur perangkat lunak di HP, saat ini memiliki kekayaan bersih lebih US$ 3 miliar.

16. Yifeng Wang, 36, Grup Huatong Abad Zhejiang

Kekayaan bersih: US$ 3,1 miliar

Yifeng Wang, 36, dan ayah Miaotong Wang, 63, masing-masing adalah Vice Chairman dan Chairman produsen mobil Zhejiang Century Huatong Group. Setelah baru-baru ini melakukan diversifikasi ke pengembangan game, pasangan ini memiliki kekayaan gabungan melonjak 83% dari tahun lalu.

17. Wei Cheng, 37, DiDi

Kekayaan bersih: US$ 2,8 miliar

Wei Cheng yang berusia 37 tahun adalah pendiri dan CEO raksasa ride-hailing DiDi. Setelah menghabiskan delapan tahun bekerja di raksasa e-commerce Alibaba Group, Cheng meluncurkan DiDi pada 2012. Saat ini, DiDi salah satu perusahaan rintisan bernilai miliaran dolar paling berharga di Tiongkok. Kekayaan Cheng diperkirakan mencapai US$ 2,8 miliar.

18. Guoyuan Peng, 34, NWY

Kekayaan bersih: US$ 2,6 miliar

Guoyuan Peng, 34, adalah Chairman kelompok pendidikan NWY, kekayaannya diperkirakan mencapai US$ 2,6 miliar, naik 20% dari 2019.

19. Zheng Cao, 37, Teknologi Hangke

Kekayaan bersih: US$ 2,5 miliar

Zheng Cao, 37, adalah Wakil Presiden Zhejiang Hanke Technology, perusahaan penghasil baterai lithium yang didirikan ayahnya Ji Cao, 68. Dengan 70% saham bersama dalam bisnis tersebut, pasangan ini memiliki kekayaan sekitar US$ 2,5 miliar.

20. Yan Wu, 39, Hakim Unik

Kekayaan bersih: US$ 2,5 miliar

Yan Wu, 39, dan suaminya Qicheng Wang, 40, adalah salah satu pendiri Hakim Unique, sebuah perusahaan internet, media, dan real estate. Kekayaan mereka sekitar US$ 2,5 miliar

Sumber:CNBC