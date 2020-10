Dubes RI di Tiongkok: Sarang Burung Walet Indonesia Menjanjikan

Jumat, 30 Oktober 2020 | 13:40 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Xiamen, Beritasatu.com - Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Tiongkok Djauhari Oratmangun menyampaikan keynote speech di "The 2020 China Bird's Nest Industry Annual Conference, Xiamen, Selasa (27/10/2020).

Bird Nest (Caviar from The East/makanan kaisar) pertama kali dikonsumsi di Tiongkok pada Dinasty Tang 618 sampai 907 Masehi. "Laksamana Zheng He dari Dinasty Ming yang memperkenalkan SBW Indonesia ke Masyarakat Tiongkok," kata dia.

Saat ini Indonesia memproduksi 40% sarang burung walet dunia. Pada periode Januari sampai Agustus 2020 Indonesia menguasai 73% impor SBW di Tiongkok.

Untuk Januari-Agustus 2020, impor SBW dari Indonesia meningkat 62,6% dari periode yang sama tahun lalu.

"Sarang burung walet merupakan salah satu produk yang sangat menjanjikan untuk Indonesia dan Tiongkok yang mengubah peluang menjadi keuntungan," kaat dia.

Sumber:BeritaSatu.com