Menlu Retno Resmikan Platform Digital Forum Bisnis INA-LAC

Senin, 9 November 2020 | 20:59 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / WBP

Jakarta, beritasatu.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi membuka forum bisnis antara Indonesia dengan negara-negara Amerika Latin dan Karibia (Indonesia-Latin America and Caribia/INA-LAC), Senin (9/11). Dalam forum itu, Retno juga meresmikan platform digital untuk menampilkan produk-produk ekspor dari Indonesia dan Amerika Latin serta Karibia (Amlatkar), serta 108 proyek investasi yang siap ditawarkan oleh Indonesia ditambah fitur perjanjian temu bisnis secara langsung (appointment one-on-one business meeting).

Dikutip dari siaran pers Kementerian Luar Negeri, Senin, forum bisnis INA-LAC kedua ini berlangsung secara hibrid (tatap muka dan virtual) selama tiga hari pada 9-11 November 2020 dengan tema “Smart Partnership: Refocusing Indonesia and Latin America and the Caribbean Economic Relations in the Time of Pandemic” (Kemitraan Cerdas: Memfokuskan Kembali Hubungan Ekonomi Amerika Latin dan Karibia pada Masa Pandemi).

Forum tersebut dihadiri sejumlah pejabat Indonesia dan Amlatkar seperti menteri luar negeri Cile mewakili Aliansi Pasifik, sekretaris jenderal Sistem Integrasi Amerika Tengah (SICA), dan wakil menteri luar negeri Uruguay mewakili organisasi Amerika Selatan, Mercosur.

Retno menekankan pentingnya Indonesia dan Amlatkar berkolaborasi dalam rangka pemulihan ekonomi bersama di tengah situasi pandemi Covid-19. Kedua kawasan juga harus menentukan visi kerja sama di masa depan untuk menciptakan peluang ekonomi.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menekankan pentingnya akselerasi, inovasi, dan kolaborasi untuk meningkatkan perekonomian selama pandemi Covid-19, salah satunya lewat Trade Expo Indonesia dan kehadiran Indonesia pada Expo 2020 Dubai.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan Indonesia adalah salah satu destinasi investasi terbaik dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5%. Kondisi makroekonomi Indonesia juga stabil dengan kontraksi yang relatif rendah. Di pihak lain, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan perlunya penguatan sinergi antar pemangku kepentingan global dalam pengembangan pasar produk halal secara global.

Dari sisi BUMN, Indonesia disebut mengharapkan peningkatan akses usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia di pasar global melalui kerjasama yang dilakukan PT Sarinah.

Wakil menteri luar negeri Uruguay mengatakan MERCOSUR sebagai kekuatan ekonomi kelima di dunia berkomitmen untuk menguatkan kerja sama ekonomi di kawasan Asia Tenggara, terutama melalui pembentukan perjanjian perdagangan bebas.

Forum Bisnis INA-LAC 2020 pada hari pertama ini diikuti oleh lebih dari 400 peserta dari kalangan bisnis serta sejumlah pemangku kepentingan dari kedua kawasan. Selain sesi pleno, forum bisnis INA-LAC juga menggelar sesi panel dengan topik pembahasan antar lain penjajakan kerja sama bidang ekonomi digital, investasi dalam masa pandemi, dan konektivitas Indonesia dengan Amerika Latin dan Karibia.

