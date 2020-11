Puluhan Anggota Dinas Rahasia AS Dikarantina Akibat Covid-19

Minggu, 15 November 2020 | 06:25 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Washington, Beritasatu.com - Puluhan petugas Dinas Rahasia Amerika Serikat (AS) atau Secret Service yang ditugaskan melindungi Presiden Donald Trump telah dibebastugaskan sementara atau dikesemapingkan akibat positif Covid-19. Demikian dilaporkan Washington Post (The Post) dan New York Times melaporkan pada Jumat (13/11/2020) ketika wabah virus corona menyebar di Gedung Putih.

Dua sumber pemerintah AS yang mengetahui situasi tersebut mengonfirmasi kepada Reuters bahwa petugas Dinas Rahasia telah dites positif Covid-19, tetapi tidak memberikan jumlah pastinya. Salah satu sumber mengatakan lebih banyak petugas yang tidak dites positif dikarantina sebagai tindakan pencegahan.

The Post tidak mengatakan berapa banyak petugas yang positif terkena virus dengan mereka yang harus diisolasi karena kontak dekat dengan rekan kerja yang terinfeksi. Dikatakan sekitar 10% dari tim keamanan inti telah dikesampingkan.

The New York Times melaporkan bahwa setidaknya 30 petugas Secret Service berseragam baru-baru ini dinyatakan positif terkena virus, dan sekitar 60 diminta agensi untuk mengkarantina mandiri.

Perwakilan Dinas Rahasia menolak memberikan jumlah petugas yang terkena dampak. Juru bicara Gedung Putih Judd Deere merujuk pertanyaan ke Secret Service, tetapi mengatakan kepada Post secara terpisah bahwa pemerintah menanggapi setiap kasus dengan serius.

Wabah, yang menurut Post sebagian terkait serangkaian kampanye Trump sebelum Pemilihan Presiden 3 November, terjadi kira-kira sebulan setelah presiden tertular Covid-19 dan diterbangkan ke rumah sakit militer AS untuk perawatan selama berhari-hari.

Covid-19 telah menginfeksi sejumlah pejabat tinggi lainnya di Gedung Putih, pejabat tinggi administrasi dan anggota Kabinet serta pembantu kampanye Trump. Namun tidak ada yang meninggal.

Mereka yang pernah positif Covid-19 adalah Ibu Negara Melania Trump, putra bungsu Trump, Barron, ajudan utama Hope Hicks, Penasihat Keamanan Nasional Robert O'Brien, dan Sekretaris Pers Gedung Putih Kayleigh McEnany.

Selain itu Sekretaris Pembangunan Perkotaan AS Ben Carson dan, menurut sumber yang mengetahui masalah ini, Penasihat Kampanye Trump Corey Lewandowski.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS, Nancy Pelosi, yang telah berulang kali mengkritik Gedung Putih mengatakan kepada wartawan bahwa wabah terbaru adalah bukti lebih lanjut dari jadwal kampanye sembrono Trump.

Sumber:Reuters