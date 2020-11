Hingga Kuartal III, Ekspor RI ke Swiss Naik 187%

Minggu, 15 November 2020 | 12:40 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Bern, Swiss, Beritasatu.com - Sepanjang periode Januari – September 2020 atau hingga kuartal III tahun ini, ekspor Indonesia ke Swiss terus meningkat mencapai US$ 2,5 miliar atau naik 187% dari periode yang sama tahun 2019.

Untuk memanfaatkan momentum yang positif, KBRI Bern di Swiss bekerja sama dengan Atase Perdagangan RI di Jenewa dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Swiss mengadakan kegiatan temu bisnis virtual membahas peluang dan potensi bisnis di Indonesia pada 5 November 2020. Kegiatan ini sekaligus menyosialisasikan kebijakan Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Salah satunya melalui penerbitan UU Cipta Kerja.

Berbagai pihak di Swiss optimistis bahwa kerja sama ekonomi yang menguntungkan kedua belah pihak akan terus membaik, terutama setelah rencana implementasi Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang diperkirakan mulai efektif pada tahun 2021," kata Duta Besar RI di Bern Swiss Muliaman Hadad yang diterima Minggu (15/11/2020).

Di sela-sela acara pembukaan temu bisnis virtual tersebut, KBRI Bern juga melakukan sosialisasi Trade Expo Indonesia (TEI) virtual 2020, yang akan dilaksanakan pada 10-16 November 2020. Beberapa pengusaha Swiss juga berbagi pengalaman mengenai suksesnya berbisnis di Indonesia dan pengusaha Indonesia yang telah berbisnis di Swiss

Dia menyatakan apabila tren ini terus berlanjut, maka ekspor ke Swiss dapat mencapai US$ 3 miliar hingga akhir 2020. Muliaman menambahkan bahwa saat ini Swiss, seperti juga negara Eropa lainnya sedang mengalami peningkatan kasus Covid-19. Namun permintaan terhadap komoditas ekspor Indonesia terus berlanjut. "Komoditas itu berbagai barang yang diduga bertujuan meningkatkan persediaan (stok) untuk menyambut pemulihan ekonomi tahun 2021," kata dia.

Lima besar ekspor komoditas Indonesia ke Swiss.

Menurut data Swiss Federal Customs Administration (SFCA), peningkatan besar ini didominasi oleh naiknya permintaan akan komoditas logam mulia (HS-71). Nilai ekspor emas ini mencapai US$ 1,9 miliar untuk periode Januari – September 2020.

Produk ekspor Indonesia lainnya, seperti produk tekstil, kopi, mebel, minyak atsiri dan alas kaki, juga mengalami lonjakan yang signifikan. Sampai dengan kuartal III tahun 2020, kenaikan tertinggi dialami produk tekstil yaitu dari US$ 38 juta tahun 2019 menjadi US$ 45 juta; disusul oleh kopi dari US$ 16 juta tahun 2019 menjadi US$ 19 juta; dan mebel dari US$ 11 juta tahun 2019 menjadi US$ 14 juta. Nilai ekspor minyak atsiri juga mengalami peningkatan mencapai US$ 11 juta (atau sebesar 12%).

Sementara impor Indonesia dari Swiss untuk priode Januari – September 2020 juga mengalami kenaikan 31,7% mencapai US$ 427 juta dari periode yang sama tahun 2019. Kenaikan impor terbesar terjadi pada produk elektronik, kimia organik, produk kopi dan mesin turbin. Dengan demikian terdapat surplus neraca perdagangan untuk Indonesia sebesar lebih dari US$ 2 miliar sampai dengan September 2020.

Sumber:BeritaSatu.com