Analisis Terbaru! Vaksin Pfizer 95% Efektif Cegah Covid-19

New York, Beritasatu.com - Pfizer dan BioNTech mengatakan Rabu (18/11/2020) bahwa analisis data terbaru menemukan vaksin yang diproduksinya 95% efektif mencegah Covid-19 dan melawan penyakit parah.

Vaksin yang disebut BNT162b2 itu sangat efektif melawan virus 28 hari setelah dosis pertama, dan keefektivannya konsisten di semua usia, ras dan etnis. Bahkan efektivitas vaksin mencapai 94% pada orang lanjut usia (lansia), yang dianggap berisiko tinggi terkena penyakit parah akibat Covid-19.

"Data menunjukkan bahwa vaksin kami mampu memberikan tingkat perlindungan yang tinggi terhadap Covid-19 hanya 29 hari setelah dosis pertama. Selain itu, vaksin dapat ditoleransi dengan baik di semua kelompok usia dengan sebagian besar efek samping ringan hingga sedang, yang mungkin disebabkan dosis yang relatif rendah," kata CEO BioNTech Ugur Sahin dalam sebuah pernyataan.

Vaksin tersebut ternyata juga mencegah penyakit parah pada sukarelawan. Sembilan dari 10 kasus Covid-19 yang parah berada dalam kelompok plasebo dalam uji coba fase tiga. Perusahaan juga tidak melihat masalah keamanan dan efek samping serius setelah vaksinasi.

Saham Pfizer melonjak 3% dalam perdagangan pra-pasar, sementara BioNTech melonjak 6,2%.

Analisis akhir mengevaluasi 170 infeksi Covid-19 yang dikonfirmasi di antara lebih 43.000 peserta uji coba tahap akhir. Perusahaan mengatakan 162 kasus Covid-19 diamati pada kelompok plasebo versus delapan kasus yang diamati pada kelompok yang menerima vaksin dua dosis. Itu menghasilkan perkiraan kemanjuran vaksin 95%, kata perusahaan.

Berita itu muncul lebih dari seminggu setelah perusahaan mengumumkan bahwa vaksinnya 90% efektif mencegah Covid-19. Berita ini juga hadir dua hari setelah Moderna mengatakan uji coba tahap tiga menunjukkan vaksinnya 94,5% efektif lawan Covid-19. Kedua vaksin tersebut menggunakan teknologi messenger RNA, atau mRNA. Ini adalah pendekatan baru untuk vaksin yang menggunakan materi genetik untuk memicu respons imun.

Virus menyebar dengan cepat hingga menginfeksi 55,6 juta kasus di seluruh dunia dan setidaknya 1,33 juta kematian pada Rabu, menurut data yang dikumpulkan Universitas Johns Hopkins.

Hasil awal Pfizer dan BioNTech pada 9 November didasarkan pada analisis efikasi sementara pertama yang dilakukan oleh Komite Pemantau Data eksternal dan independen dari uji klinis fase tiga. Kelompok ahli independen mengawasi uji klinis AS untuk memastikan keamanan relawan.

Para ahli medis mencatat masih belum jelas berapa lama vaksin akan memberikan kekebalan atau seberapa sering orang memerlukan suntikan secara berkala.

Pfizer mengatakan pihaknya berencana mengajukan permohonan otorisasi penggunaan darurat ke BPOM AS (Food and Drug Administration/FDA) dalam beberapa hari. CEO Pfizer Albert Bourla pada konferensi New York Times Dealbook Selasa mengatakan bahwa perusahaan telah mengumpulkan data keamanan yang diperlukan untuk ditinjau.

Perusahaan menegaskan kembali akan memproduksi 50 juta dosis tahun ini dan 1,3 miliar dosis pada tahun 2021. Mereka juga yakin mampu mendistribusikan vaksin, yang membutuhkan suhu penyimpanan minus 94 derajat Fahrenheit. Sebagai perbandingan, vaksin Moderna dapat disimpan hingga enam bulan pada suhu minus 4 derajat Fahrenheit.

