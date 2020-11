Vaksin Covid-19 Pfizer dan Moderna Siap Didistribusikan di AS

Kamis, 19 November 2020 | 06:48 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

New York, Beritasatu.com - Vaksin Covid-19 dari Pfizer Inc dan Moderna Inc siap didistribusi di Amerika Serikat (AS) dalam beberapa minggu ini, sehingga vaksinasi bisa dimulai secepatnya tahun ini. Demikian dikatakan Sekretaris Layanan Kemanusiaan dan Kesehatan AS, Alex Azar pada Rabu (18/11/2020).

Negara bagian bersiap mendistribusikan vaksin dalam waktu 24 jam setelah menerima otorisasi pengaturan, kata para pejabat melalui panggilan telepon dengan wartawan.

Dia menambahkan bahwa persyaratan penyimpanan vaksin di tempat dingin tidak menjadi penghalang bagi semua orang Amerika untuk dapat mengakses vaksin.

“Kami sekarang memiliki dua vaksin yang aman dan sangat efektif dan dapat disahkan oleh BPOM AS (Food and Drug Administration/FDA), vaksin siap didistribusikan dalam beberapa minggu,” kata Azar dalam pengarahannya tentang program Operasi Warp Speed ​​pemerintah untuk vaksin dan perawatan Covid-19.

Sekitar 40 juta dosis dari dua vaksin, yang keduanya membutuhkan dua suntikan sekitar empat minggu, akan tersedia pada akhir tahun ini, kata para pejabat.

Perusahaan akan memproduksi lebih 40 juta dosis sebulan untuk warga Amerika per bulan setelahnya.

Vaksin Moderna kemungkinan mendapat otorisasi dalam waktu tujuh hingga 10 hari setelah Pfizer menerima izin penggunaan darurat (EUA). "Persetujuan penuh secara formal kemungkinan sekitar tiga bulan setelah EUA," kata mereka.

Selain itu, pejabat AS mengatakan dua vaksin lagi kemungkinan akan memiliki merilis data awal yang siap dalam beberapa minggu mendatang.

Kepala program vaksin Covid-19 AS Moncef Slaoui mengatakan tidak akan ada batasan tentang siapa yang mendapat vaksin apa. "Pejabat pemerintah dan perusahaan swasta siap mendistribusikan vaksin - keduanya efektif 95%- ke seluruh bagian negara," katanya.

Sebagian besar distribusi vaksin akan diawasi oleh tim yang ditempatkan oleh Presiden terpilih Joe Biden, yang mulai menjabat pada 20 Januari.

Sumber:Reuters