Ini Daftar 10 Kota Termahal di Dunia di Era Pandemi Covid-19

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com - Zurich di Swiss dan Paris di Prancis menggeser Singapura dan Osaka di Jepang dalam laporan terbaru kota termahal di dunia. Dua kota Asia itu sebelumnya di peringkat teratas bersama Hong Kong.

Peringkat itu berdasarkan indeks Biaya Hidup Seluruh Dunia terbaru dari The Economist Intelligence Unit (EIU) yang menunjukkan pandemi Covid-19 telah memengaruhi harga barang dan jasa di lebih 130 kota pada September 2020. Menurut laporan tersebut, kenaikan Zurich dan Paris ke posisi pertama karena penguatan mata uang franc Swiss dan euro.

“Pandemi Covid-19 telah menyebabkan melemahnya dolar AS, sementara mata uang Eropa Barat dan Asia Utara menguat, yang pada gilirannya menggeser harga barang dan jasa,” kata Head of Worldwid Cost of LIving di EIU, Upasana Dutt.

Adapun New York digunakan sebagai kota basis dalam indeks.

“Kota-kota di Asia sejak lama mendominasi peringkat dalam beberapa tahun terakhir, tetapi pandemi telah mengubah peringkat laporan terbaru ini,” kata Dutt.

Laporan itu mengatakan, Singapura, yang sekarang berada di posisi keempat, mengalami penurunan harga barang karena eksodus pekerja asing. "Dengan penduduk yang berkurang untuk pertama kalinya sejak 2003, permintaan menurun dan deflasi telah terjadi," tulis laporan itu.

Hal yang sama terjadi di Osaka. Harga konsumen di kota itu stagnan, dan pemerintah Jepang mensubsidi biaya seperti transportasi umum. Osaka menempati urutan kelima bersama Tel Aviv di Israel.

"Harga untuk sebagian besar barang dan jasa cukup datar selama setahun terakhir, tetapi kategori tertentu terpengaruh karena krisis Covid-19," kata EIU.

Biaya produk-produk utama seperti makanan dan air tetap tahan banting. Namun rendahnya permintaan menyebabkan harga pakaian turun tajam. “Masalah rantai pasokan juga memiliki dampak berbeda pada barang yang berbeda, mendorong harga produk dengan permintaan tinggi seperti komputer di beberapa kota,” kata laporan itu.

Dutt mengatakan tren seperti itu dapat berlanjut pada 2021 karena pengeluaran tetap dibatasi, sehingga memberi tekanan pada harga. "Banyak konsumen yang sadar bahwa prioritas belanja untuk kebutuhan pokok, hiburan di rumah, dan akses internet yang lebih cepat, akan tergantung harga” katanya.

Berikut daftar 10 kota termahal di dunia versi The Economist Intelligence Unit

1. Zurich (Swiss)

2. Paris (Prancis)

3. Hong Kong (Tiongkok)

4. Singapura (Singapura)

5. Tel Aviv (Israel)

6. Osaka (Jepang)

7. Jenewa (Swiss)

8. New York (AS)

9. Kopenhagen (Denmark)

10.Los Angeles (AS).

Sumber:CNBC