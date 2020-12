BPOM AS Akan Izinkan Penggunaan Vaksin Pfizer Minggu Ini

Selasa, 8 Desember 2020 | 06:18 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Orang berjalan di dekat kantor pusat dunia Pfizer di New York, AS, Senin (9/11/2020). (Foto: AFP)

Washington, Beritasatu.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (The Food and Drug Administration/FDA) dapat memberikan izin penggunaan vaksin Covid-19 paling cepat akhir minggu ini. Langkah tersebut menjadi momen penting dalam pandemi, karena AS akan menghadapi krisis kesehatan masyarakat terburuk dalam sejarah musim dingin ini.

FDA dijadwalkan mengadakan pertemuan Komite Penasihat Vaksin dan Produk Biologis Terkait, yang dikenal sebagai VRBPAC, pada Kamis (10/12/2020) untuk meninjau otorisasi penggunaan darurat vaksin Covid-19 Pfizer dengan produsen obat Jerman BioNTech.

Anggota Komite FDA James Hildreth kepada NBC dalam acara Weekend Today Sabtu (5/12/2020) mengatakan bahwa otorisasi bisa datang paling cepat Jumat (11/12/2020). "Jika komisaris FDA memutuskan mengeluarkan persetujuan EUA ketika pemungutan suara dilakukan, paling cepat Jumat minggu depan kita bisa melihat vaksinasi terjadi di seluruh negeri," katanya.

Otorisasi penggunaan darurat berarti FDA akan mengizinkan beberapa orang dewasa untuk menerima vaksin saat badan tersebut terus mengevaluasi data. Ini tidak sama dengan persetujuan penuh, yang biasanya membutuhkan waktu berbulan-bulan. FDA memberikan izin darurat untuk remdesivir Gilead Sciences pada Mei sebelum memberikan persetujuan penuh pada akhir Oktober.

Anggota Pemungutan Suara Komite Penasihat FDA Dr.Paul Offit mengatakan, dua hari sebelum pertemuan, FDA merilis sekitar 100 halaman dokumen yang mengevaluasi data uji klinis perusahaan. “Masyarakat akan melihat semua yang kita lihat,” kata Offit, yang juga direktur Pusat Pendidikan Vaksin di Rumah Sakit Anak Philadelphia.

Sekretaris Layanan Kemanusiaan dan Kesehatan AS Alex Azar kepada ABC News Minggu (6/12/2020) mengatakan, jika pertemuan Kamis berjalan lancar dan komite penasihat memberikan suara menyetujui vaksin tersebut, FDA dapat mengumumkan otorisasinya dalam beberapa hari. "Itu akan berjalan sesuai proses standar FDA, dan saya akan memastikannya," kata dia.

Vaksin dibutuhkan di tengah gentingnya situasi. Rumah sakit (RS) di seluruh AS kewalahan menerima pasien Covid-19 yang melonjak. AS bersiap mencetak rekor pada minggu ini.

Koordinator Tanggap Virus Corona Gedung Putih, Dr Deborah Birx, memperingatkan bahwa lonjakan virus akan menjadi peristiwa yang paling sulit dalam sejarah AS. “Ini bukan hanya masalah kesehatan masyarakat, ini adalah peristiwa terburuk yang akan dihadapi negara ini," katanya kepada NBC.

Inggris minggu lalu mengizinkan penggunaan darurat vaksin Pfizer, menjadikan negara pertama di dunia yang melakukannya.

Pfizer merilis data vaksin Covid-19 ke FDA pada 20 November. Perusahaan tersebut mengatakan analisis akhir uji klinis fase tiga, dengan 43.000 peserta, menyatakan vaksin 95% efektif mencegah Covid-19.

Pejabat AS mengatakan pihaknya akan mendistribusikan vaksin dalam waktu 24 jam setelah otorisasi dikeluarkan. Dosis awal vaksin hanya terbatas pada kelompok prioritas. Pejabat kesehatan AS memperkirakan akan memakan waktu berbulan-bulan untuk mengimunisasi semua orang di AS.

Sementara pembuat obat dan negara bagian bersiap mendistribusikan vaksin dalam waktu sekitar satu minggu. Federal Aviation Administration mengaku akan mendukung pengiriman massal pertama vaksin akhir bulan lalu. "United Airlines membawa vaksin Covid-19 Pfizer dari Brussels ke Bandara Internasional Chicago O'Hare," kata orang-orang yang mengetahui masalah ini kepada CNBC.

Sumber:CNBC