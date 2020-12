Menlu Retno Dorong Dukungan Global untuk Pasukan Perdamaian PBB

Selasa, 8 Desember 2020 | 17:23 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mendorong dukungan global untuk misi pemelihara perdamaian (MPP) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di tengah tantangan yang selalu berubah. Dalam sesi pembukaan pada pertemuan virtual Challenges Annual Forum (CAF), Senin (7/12/2020), Retno menekankan kemitraan adalah kunci dari MPP sebagai upaya kolektif untuk tanggung jawab bersama.

“Pandemi Covid-19 menjadikan tugas pasukan pemelihara perdamaian PBB semakin kompleks. Pasukan perdamaian PBB saat ini juga diminta berkontribusi dalam penanganan pandemi,” kata Retno seperti dikutip dari siaran pers Kementerian Luar Negeri, Selasa (8/12/2020).

BACA JUGA RI Pertahankan Posisi 10 Besar Penyumbang Misi Perdamaian PBB

CAF adalah forum dialog antar-berbagai pembuat keputusan, praktisi dan akademisi terkait isu kunci dan perkembangan terkait MPP PBB. Pertemuan mengangkat tema Framing Peace Operations in a Changing Global Landscape yang digelar Kemlu bersama sejumlah lembaga pemikir global antara lain Challenges Forum (CF) Swedia, Institute for Security Studies (ISS) Afrika Selatan, dan Norwegian Institute for International Affairs (NUPI). Hadir pula Menlu Norwegia Ine Marie Eriksen Søreide dan Under-Secretary-General dari UN Department of Peace Operations (USGPO) Jean-Pierre François Renaud Lacroix.

Dalam pertemuan itu, Retno menyampaikan tiga hal. Pertama, memastikan kembali dukungan seluruh pihak terhadap MPP PBB. Menurutnya, pasukan pemelihara MPP yang mendapat dukungan secara politis dan pendanaan akan dapat menjalankan mandatnya secara efektif. Retno juga menyatakan pentingnya memastikan perlindungan kesehatan bagi personel MPP PBB di tengah masa pandemi saat ini.

Kedua, pasukan yang ditugaskan harus terlatih dengan baik. Hal itu termasuk menyiapkan pasukan MPP secara optimal seperti memastikan aspek keamanannya agar dapat melakukan tugas dengan baik. “Dalam hal ini, Indonesia berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas, seperti pelatihan bagi personil MPP PBB melalui kemitraan erat dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi regional,” kata Retno.

Ketiga, memajukan peran personel MPP PBB perempuan. Komitmen Indonesia dalam hal ini tercermin melalui Resolusi DK PBB 2538 usulan Indonesia yang disahkan pada bulan Agustus 2020. “Untuk itu, masyarakat internasional diharapkan dapat mengambil langkah-langkah guna implementasi resolusi tersebut, termasuk melalui penguatan kapasitas dan upaya penciptaan lingkungan yang kondusif bagi personel MPP PBB perempuan,” lanjut Retno.

Sementara Menlu Norwegia mengapresiasi inisiatif Indonesia dalam memajukan Resolusi 2538 tentang pasukan perdamaian perempuan. Di pihak lain, USGPO menyampaikan pentingnya kemitraan dalam mengatasi penyebab utama konflik dan pendekatan inklusif dalam upaya bina damai.

Sumber:BeritaSatu.com