Bursa AS Bervariasi karena Pembicaraan Stimulus dan Laporan Pendapatan

Sabtu, 24 Oktober 2020 | 05:33 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Dow Jones Industrial Average turun pada akhir Jumat (23/10/2020) mengakhiri minggu yang suram di bursa AS karena investor mempertimbangkan potensi stimulus fiskal tambahan.

Rata-rata 30 saham unggulan turun 28,09 poin, atau 0,1% menjadi 28.335,57 karena saham Intel melemah. S&P 500 naik 0,3% menjadi 3.465,39 dan Nasdaq Composite ditutup naik 0,4% ke 11.548,28.

“Saya pikir semua orang dalam posisi wait and see," kata analis Seven Points Capital, Mike Katz. “Ada banyak bolak-balik berita stimulus dan setiap judul membuat pasar bergerak sedikit, tetapi tidak ada tindak lanjut karena kami tidak memiliki gambaran yang jelas ke depan."

Dow dan S&P 500 menghentikan kenaikan beruntun mingguan tiga kali dan Nasdaq membukukan pelemahan mingguan pertamanya dalam lima minggu. S&P 500 kehilangan 0,5% minggu ini. Dow dan Nasdaq masing-masing turun 0,95% dan 1,1%.

Menteri Keuangan Steven Mnuchin Jumat mengatakan bahwa Ketua DPR Nancy Pelosi, masih menggali sejumlah masalah mengenai stimulus fiskal.

Namun pihaknya telah membuat banyak kemajuan di berbagai bidang. "Masih ada beberapa hal signifikan yang sedang kami tangani,” kata dia.

Saham Intel turun 10,6% setelah merilis data kuartalan. Penghasilan perusahaan sejalan ekspektasi analis, tetapi pendapatan dari bisnis pusat datanya jauh dari perkiraan analis.

Ini adalah minggu yang sulit bagi sektor teknologi, yang jatuh lebih 2%.

Sumber:CNBC