Harga Minyak Menguat Dipicu Penutupan Produksi Teluk Meksiko AS

Rabu, 28 Oktober 2020 | 08:42 WIB

Oleh : WBP

New York, Beritasatu.com - Harga minyak mentah naik pada akhir perdagangan Selasa (27/10/2020) karena perusahaan-perusahaan menutup beberapa produksi minyak Teluk Meksiko AS menjelang badai. Sementara lonjakan infeksi virus corona dan peningkatan pasokan Libia membatasi keuntungan.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Desember ditutup bertambah 74 sen atau 1,9% menjadi US$ 41,20 per barel. Minyak mentah berjangka AS West Texas Intermediate (WTI) naik US$ 1,01 atau 2,6% menjadi US$ 39,57.

Perusahaan seperti BP, Chevron, Shell dan Equinor ASA mengevakuasi rig atau menutup fasilitas produksinya. Sejauh ini para produsen telah menutup 16% atau 294.000 barel per hari (bph) dari produksi minyak karena Badai Tropis Zeta, yang melemah menjadi badai tropis pada Selasa (27/10/2020), kata Pusat Badai Nasional AS (NHC).

Namun, lonjakan harga yang dipicu badai mungkin berumur pendek, dengan permintaan diperkirakan akan melemah lagi dengan meningkatnya kasus virus corona.

Produksi Libia akan pulih menjadi satu 1 barel per hari dalam beberapa minggu mendatang, mempersulit upaya anggota OPEC dan sekutu membatasi produksi.

OPEC+, berencana meningkatkan produksi sebesar 2 juta barel per hari mulai Januari setelah rekor pemotongan produksi tahun ini. Mereka akan memotong pengurangan keseluruhan menjadi 7,7 juta barel per hari.

Angka persediaan minyak mingguan AS terbaru, yang akan dirilis pada Selasa dan Rabu waktu setempat, diperkirakan menunjukkan peningkatan pasokan. Analis yang disurvei oleh Reuters memperkirakan stok minyak mentah naik sekitar 1,1 juta barel.

Sumber:ANTARA