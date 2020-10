Ciptakan SDM Unggul, BCA Raih Indonesia’s HR Asia Best Companies

Rabu, 28 Oktober 2020 | 10:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu kunci tumbuh kembangnya sebuah institusi atau perusahaan, termasuk bagi PT Bank Central Asia Tbk (BCA). Untuk itu, BCA berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang positif bagi Insan BCA. Upaya ini ternyata membuahkan hasil, BCA tampil sebagai pemenang Indonesia’s HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2020.

“Kami menyadari bahwa berbagai pencapaian BCA selama 63 tahun berdiri di Indonesia tak lepas dari peran serta insan BCA. Untuk itu, BCA senantiasa mengupayakan kenyamanan lingkungan kerja bagi karyawan agar mencapai produktivitas yang maksimal. Hal ini diwujudnyatakan dengan menyelenggarakan program peningkatan kompetensi dan kapabilitas, memberikan kesempatan pengembangan karir, serta mendorong terciptanya work-life balance bagi Insan BCA,” urai Executive Vice President Human Capital Management BCA Hendra Tanumihardja dalam siaran pers, Rabu (28/10/2020).

HR Asia Award merupakan ajang penghargaan yang diadakan di 12 negara oleh Business Media International (BMI), yakni business-to-business publisher yang berpusat di Selangor, Malaysia. Pada setiap negara dipilih beberapa pemenang dengan kategori penghargaan HR Asia Best Companies to Work for in Asia. Berdasarkan hasil Employee Selection Survey yang menggunakan Total Engagement Assessment Model (TEAM), BCA mampu meraih poin yang lebih tinggi dari rata-rata poin perusahaan lainnya.

Sebelumnya, pada tahun 2019 BCA telah meraih penghargaan yang sama yaitu Indonesia’s HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2019. “Penghargaan ini merupakan kebanggaan sekaligus tantangan bagi kami untuk terus menyempurnakan program-program pengembangan SDM agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki karyawan. Melalui lingkungan kerja yang positif dan suportif, diharapkan karyawan dapat merasa nyaman untuk terus berkembang di BCA,” tutup Hendra.

