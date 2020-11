Harga Emas Turun di Tengah Ketatnya Persaingan Pilpres Amerika

Kamis, 5 November 2020 | 08:27 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas jatuh pada akhir perdagangan Rabu (4/11/2020), tertekan penguatan dolar AS di tengah ketatnya raihan suara Presiden AS Donald Trump dan saingannya dari Demokrat, Joe Biden.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi COMEX New York Exchange, merosot US$ 14,2 atau 0,74% menjadi US$ 1.896,2 per ounce. Bertengger kembali di bawah level psikologis US$ 1.900 setelah mencatat kenaikan selama tiga hari beruntun.

BACA JUGA Emas Antam Stagnan di Rp 1,004 juta Per Gram

Trump memimpin sementara atas Biden di negara bagian yang merupakan medan pertempuran penting Florida pada Selasa (3/11/2020). Sementara negara bagian lain North Carolina, belum selesai.

Investor awalnya bersiap untuk kemenangan Biden, yang diharapkan dapat menyuntikkan pasar dengan langkah-langkah stimulus yang berpotensi besar membantu mengatasi kejatuhan ekonomi dari pandemi Covid-19.

Emas telah melonjak sekitar 25% sepanjang tahun ini didukung stimulus global yang belum pernah terjadi sebelumnya di tengah pandemi Covid-19 karena emas dianggap sebagai lindung nilai inflasi.

Indeks dolar yang mengukur nilai greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya naik 0,7%.

Angka ekonomi positif juga meredam emas. Defisit perdagangan internasional AS turun 4,7% menjadi US$ 63,9 miliar pada September dari US$ 67 miliar pada Agustus. Angka PMI akhir bidang jasa-jasa IHS Markit naik menjadi 56,9 pada Oktober, laju ekspansi tercepat sejak April 2015 dan naik dari 54,6 pada September.

Investor juga menunggu pernyataan Ketua Federal Reserve Jerome Powell yang akan dirilis pada Kamis waktu setempat, sebagai pijakan arah ekonomi setelah Pemilu AS.

Logam lainnya, perak pengiriman Desember turun 44,1 sen atau 1,81 persen menjadi US$ 23,893 per ounce. Platinum pengiriman Januari turun US$ 4,9 atau 0,56% menjadi US$ 870,1 per ounce.

Sumber:Reuters