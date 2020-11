Fundamental Telkom Dinilai Masih Kuat

Kamis, 5 November 2020 | 13:24 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Pergerakan saham PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk atau TLKM terus mengalami penurunan hingga membuat harganya sudah relatif murah. Padahal, secara fundamental BUMN telekomunikasi itu masih kuat. Perseroan pun masih mendulang pertumbuhan laba bersih di kuartal III-2020.

Analis Binaartha Sekuritas M Nafan Aji Gusta Utama menilai, secara fundamental kinerja Telkom masih positif. Hingga kuartal III-2020, perusahaan masih mengantongi laba bersih, meski pendapatan tertekan. Hal ini tentu masih positif bagi pelaku pasar.

BACA JUGA Telkom Mencatat Pertumbuhan Laba Bersih Positif di Tengah Pandemi

Menurutnya, penurunan saham Telkom yang terjadi saat ini lebih karena sentimen lain, bukan karena kinerja perusahaan. Untuk itu, dia merekomendasikan akumulasi beli pada emiten telekomunikasi pelat merah ini.

“Apalagi prospek ke depan yakni tren broadband masih positif dan subscribers juga mengalami tren yang positif. Telkom juga mendukung untuk mewujudkan revolusi industri 4.0. Secara keuangan, DER (debt to equity ratio) Telkom juga masih di bawah 100 persen,” ujarnya, Kamis (5/11/2020).

Untuk diketahui, pada penutupan perdagangan Rabu (4/11/2020), saham TLKM ditutup di level Rp 2.580, setelah bergerak di rentang Rp 2.580-2.640. Secara year to date (ytd), saham TLKM sudah terkoreksi hingga 35,01% sepanjang tahun berjalan. Namun, jika dilihat secara year on year (yoy) atau dibandingkan dengan harga saham pada 4 November 2019, saham TLKM sudah anjlok 37,83% atau 1.570 poin dari Rp 4,150 per saham.

Sementara itu, hingga kuartal III 2020 Telkom mengantongi pendapatan sebesar Rp 99,94 triliun. Realisasi tersebut turun 2,62% dibandingkan pendapatan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 102,63 triliun. Namun, perseroan masih membukukan laba bersih mencapai Rp 16,67 triliun dari sebelumnya Rp 16,45 triliun atau naik 1,34%.

Sumber:BeritaSatu.com