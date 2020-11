Pengusaha Harus Bisa Berikan Inspirasi pada Banyak Orang

Jumat, 6 November 2020 | 16:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengusaha harus bisa menjadi inspirenuership yang bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk bergerak bersama-sama. Ketua Dewan Pembina Simac Gus Syauqi Ma’ruf Amin menekankan bisnis bukan sekadar mencari uang, tetapi nilai keberkahan usaha sehingga membuat seseorang lebih mendekatkan diri dengan sang pencipta.

Putra Wakil Presiden Ma’ruf Amin ini menambahkan, dalam menjalankan usaha apa pun, seseorang harus mengiringi dengan rasa syukur. “Semua itu berproses, orang belajar dari kegagalan untuk lebih kokoh dan kuat, karena tidak ada kesuksesan yang instan, semua membutuhkan proses,” ujarnya di Jakarta, Jumat (6/11/2020).

Senada Presiden Direktur PT Batamec Shipyard Maya Miranda Ambarsari menyampaikan, setiap pengusaha ingin mencapai kesuksesan. Untuk mencapainya dibutuhkan usaha dan semangat besar sehingga ketika menghadapi tantangan tidak langsung menyerah.

Menurutnya, ada lima kunci sukses dalam menjalankan usaha. Pertama, kemampuan berkomunikasi dengan berbagai kalangan untuk mengembangkan usaha. “Bagaimana kita bisa menawarkan produk atau service yang bagus jika kita tidak tahu bagaimana cara mengkomunikasikannya. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, barang atau produk yang akan memiliki nilai jual tinggi,” tuturnya.

Kedua, jaringan. Pengusaha harus membangun network yang luas sehingga bisa mendapatkan banyak peluang. Misalnya dengan ikut masuk ke dalam suatu komunitas seperti Hipmi atau Simac,” pungkasnya.

Ketiga, teamwork. Dalam berbisnis, tidak dapat bekerja sendiri sehingga dibutuhkan kerja sama yang solid.

Keempat, seorang pengusaha harus memberikan performa baik sehingga dapat terlihat bagus di mata kolega. Selain itu jangan pernah berhenti belajar.

“Bisnis itu bukan coba-coba, bisnis itu membutuhkan fokus dan harus benar-benar lakukan yang terbaik. Entah itu nilainya Rp 1.000, Rp 10 juta atau Rp 100 miliar harus sama fokusnya. Itu yang dinamakan do the best. Fokuslah dan lakukan yang terbaik,” tegas Maya.

Terakhir menyerahkan hasil pada Tuhan. Dia percaya bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil.

