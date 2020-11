Biden Dekati Kemenangan, Harga Emas Catat Minggu Terbaik Sejak Juli

Sabtu, 7 November 2020 | 08:22 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas naik pada akhir perdagangan Jumat (6/11/2020), mencatatkan minggu terbaik sejak Juli, di tengah pelemahan dolar dan meningkatnya peluang kemenangan Joe Biden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) AS mendorong harapan RUU bantuan virus corona yang lebih besar.

Kontrak emas paling aktif pengiriman Desember di divisi COMEX New York Exchange, naik US$ 4,9 atau 0,25% menjadi US$ 1.951,70 per ounce.

"Pelemahan dolar AS telah mendorong harga emas ke level tertinggi enam minggu, juga beberapa permintaan safe haven di tengah ketidakpastian Pilpres Amerika dan meningkatnya kasus Covid-19," kata analis Kitco Metals, Jim Wyckoff.

"Pasar memperhitungkan kemenangan Biden, (yang) akan mengarah pada lebih banyak program stimulus pemerintah dan itu dapat menyebabkan inflasi harga yang bermasalah di kemudian hari dan juga menurunkan nilai dolar."

Emas, yang dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang, telah meningkat 28% tahun ini didukung stimulus global besar-besaran untuk membantu ekonomi yang dilanda virus corona.

Membuat emas lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya, dolar bertahan di dekat level terendah dua bulan. Indeks dolar AS minggu ini menandai penurunan mingguan tertajam sejak 27 Maret.

Joe Biden dari Partai Demokrat semakin mendekati Gedung Putih, sementara Presiden Republik Donald Trump tanpa bukti mengklaim bahwa pemilihan itu "dicuri" darinya, bahkan ketika suara masih dihitung di negara bagian-negara bagian utama.

"Meskipun ketidakpastian Pemilu AS yang terus berlanjut menghilangkan prospek paket stimulus, pasar percaya bahwa pada akhirnya akan datang, dan mungkin itulah sebabnya emas bergerak naik," kata analis ED&F Man Capital Markets, Edward Meir.

“Kami memiliki kesempatan yang layak untuk mencapai US$ 2.000 per ounce pada akhir bulan jika tidak lebih awal.”

Angka ekonomi positif yang dirilis pada Jumat (6/11/2020) agak membatasi kenaikan emas. Data menunjukkan gaji nonpertanian AS meningkat 638.000 pekerjaan bulan lalu, sementara tingkat pengangguran turun menjadi 6,9 persen dari 7,9 persen pada September.

Logam mulia lainnya, perak pengiriman Desember naik 47,1 sen atau 1,87% menjadi US$ 25,662 per ounce. Platinum pengiriman Januari turun US$ 0,5 atau 0,06% menjadi US$ 899,4 per ounce.

Sumber:CNBC