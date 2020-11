September, Penumpang Garuda Meningkat 17%

Minggu, 8 November 2020 | 17:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Maskapai Garuda Indonesia mencatatkan tren peningkatan penumpang sebesar 17,9% pada September 2020 dibandingkan Agustus 2020.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan, tren pertumbuhan penumpang memberikan optimisme bagi Garuda dalam upaya pemulihan kinerja fundamental di masa pandemi. "Konsistensi tersebut menandakan minat dan confident masyarakat untuk terbang sudah mulai pulih," papar Irfan dalam keterangannya, Minggu (8/11/2020)

Operator penerbangan pelat merah itu juga mencatatkan pertumbuhan angkutan kargo sebesar 40,11% pada September 2020 dibandingkan dengan Agustus 2020 atau menjadi 15.000 ton angkutan kargo.

"Di tengah imbas pandemi ini, layanan kargo turut berperan dalam menunjang kinerja perusahaan sejalan pesatnya perkembangan bisnis e-commerce di masa pandemi serta upaya optimalisasi angkutan kargo untuk komoditas ekspor unggulan nasional," imbuh Irfan.

Garuda Indonesia membukukan pendapatan usaha hingga September 2020 sebesar US$ 1,13 miliar. Pendapatan tersebut dikontribusikan penerbangan berjadwal sebesar US$ 917,28 juta. Sedangkan pendapatan dari sektor penerbangan tidak berjadwal sebesar US$ 46,92 juta.

"Kami yakin upaya pemulihan kinerja yang dilakukan sudah on the track. Kami optimistis kinerja perusahaan pada periode tiga bulan ke depan akan semakin menunjukan pertumbuhan positif, khususnya dengan adanya periode libur panjang akhir tahun," sebut Irfan.

