LPKR Borong Penghargaan Bergengsi di Ajang Indonesia Property Awards

Senin, 9 November 2020 | 15:59 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritaatu.com - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) menyabet berbagai penghargaan pada ajang PropertyGuru Indonesia Property Awards 2020. Dalam ajang penghargaan yang disiarkan secara global melalui AsiaPropertyAwards.com pada 5 November 2020, LPKR meraih award untuk kategori Best Mixed Use Developer and Best Condo Development (Indonesia) untuk proyek properti Orange County.

Selain kemenangan di kategori terjangkau, PT Lippo Karawaci Tbk menang atas pengembangan kota mandiri Lippo Village dan proyek smart office/home office SOHO Flex/Space. Sementara itu, anak usaha LPKR yakni PT Lippo Cikarang Tbk meraih kemenangan untuk pengembangan perumahan Waterfront Estates. LPKR juga meraih Penghargaan Best Affordable Condo Development melalui proyek properti Embarcadero.

CEO PT Lippo Karawaci Tbk John Riady menyampaikan, award tersebut menjadi bukti bahwa inovasi yang dihadirkan perusahaan, mampu diterima masyarakat luas, sekaligus diapresiasi oleh khalayak global, dan berbagai lembaga di sektor properti yang kredibel. "LPKR akan terus mengahadirkan proyek properti sesuai kebutuhan masyarakat dan juga memberikan kualitas terbaik dari setiap proyek properti yang dikelola perusahaan," ucap John, dalam siaran pers, Senin (9/11/2020).

AsiaPropertyAwards memberikan penghargaan kepada properti di hampir 40 kategori kompetitif yang mencerminkan rangkaian lengkap segmen pasar. Penghargaan tahun ini mewakili berbagai macam demografi, yang mengakui kepemilikan rumah dan kebutuhan investasi para pencari properti di berbagai lokasi di seluruh nusantara.

CEO PropertyGuru Group Hari V. Krishnan mengatakan, apa yang diraih oleh pengembang seperti LPKR kali ini menjadi bukti bahwa perusahaan telah berhasil menghadirkan properti yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk para generasi milenial. Perusahaan mampu terus berinovasi di tengah situasi bisnis yang penuh tantangan. Penghargaan dilakukan dengan seleksi ketat dan transparan.

“Selamat kepada para pemenang dan penerima penghargaan PropertyGuru Indonesia Property Awards 2020. Keragaman penghargaan tahun ini menawarkan visibilitas dan representasi untuk jenis rumah dan pembangunan yang dicari oleh berbagai generasi Indonesia di berbagai strata ekonomi - menghadirkan cerminan yang lebih akurat dari denyut nadi pasar, ” ujar Hari.

Selain pasar Jakarta dan Surabaya yang matang, penghargaan juga menyasar pengembangan properti di sekitar Bali, Lombok, Makassar, dan Indonesia Raya. GandaLand menerima penghargaan Best Low Rise Residential Development (Bali) untuk proyek Lavaya Residence & Resort Bali.

John memastikan, meski situasi ekonomi penuh tantangan akibat pandemi Covid-19, kinerja perusahaan dan berbagai proyek properti yang dijalankan tetap berjalan dan diselesaikan tepat waktu. LPKR tetap membukukan pendapatan sebesar Rp 8,58 triliun, lebih stabil jika dibandingkan dengan tahun lalu, meski dari sisi EBITDA naik sebanyak 40,4%.

Lini bisnis Real Estate Development mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebanyak 38,7% year on year pada sembilan bulan di 2020 seiring dengan pertumbuhan pada marketing sales dan penyelesaian proyek. Pendapatan pada sembilan bulan 2020 menjadi Rp2,37 triliun dari Rp1,71 triliun pada sembilan bulan di 2019.

Marketing sales naik sebanyak 100% pada sembilan bulan 2020 menjadi Rp 2,28 triliun dari Rp 1,14 triliun pada sembilan bulan 2019 didorong oleh peluncuran perumahan terjangkau di level Holdco. "Bisnis properti terus menunjukkan kemampuan untuk bertahan yang ditunjukkan dengan marketing sales sembilan bulan di periode 2020 yang meningkat 100% YoY menjadi Rp2,28 triliun dari Rp1,14 triliun pada periode yang sama tahun lalu," ujar John.

Sumber:BeritaSatu.com