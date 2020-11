300 Proyek di 10 Negara Hiasi Asia Virtual Property Expo

Selasa, 10 November 2020 | 14:56 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – PropertyGuru Group perusahaan teknologi properti (prop-tech) menggelar "Asia Virtual Property Expo" mulai 11 November sampai 12 Desember 2020. Sebagai market leader di Asia Tenggara, PropertyGuru menggunakan jaringan regionalnya untuk menampilkan lebih 300 proyek perumahan dari 10 negara seperti Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Filipina, Myanmar, Australia, dan Inggris dalam satu atap secara virtual.

Event ini dibuat selayaknya pameran fisik, yang memungkinkan pembeli merasakan langsung properti lokal maupun internasional, sekaligus berhubungan langsung dengan developer secara real-time dari rumah masing-masing. Pengunjung dari Indonesia dapat menikmati tawaran menarik yang disediakan Rumah.com sebagai bagian PropertyGuru Group, bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) “Kami bangga menyelenggarakan virtual property expo antarnegara terbesar di Asia," kata Chief Business Officer PropertyGuru Group, Jeremy Williams dalam konferensi pers virtual Selasa (10/11/2020).

Jeremy menjelaska Covid-19 telah mengubah cara konsumen mengeksplorasi properti. Mereka mulai menggunakan tur virtual dan fitur digital sebagai bagian proses jual beli properti. "Pameran kami membawa proyek perumahan dan developer terbaik di Asia Tenggara ke ujung jemari pencari properti di seluruh penjuru Asia, tanpa ada risiko virus," kata dia.

Dengan pameran virtual ini, perusahaan ingin membuat transaksi properti berlangsung tanpa hambatan. Semua di bawah satu atap yakni melihat proyek dengan FastKey sampai fasilitas pembiayaan dengan PropertyGuru Finance. "Ini adalah langkah kami untuk mendigitalisasi industri properti," kata dia.

Di Asia Virtual Property Expo, PropertyGuru menggabungkan seluruh layanan sambil menampilkan proyek properti terbaik di Asia Tenggara seperti Tropicana Corporation Berhad, MRCB, dan Sunway di paviliun Malaysia. Sementara di Indonesia ada Sinarmasland, Intiland, dan Pondok Indah Group. Di paviliun Singapura ada Sim Lian Group Limited, Kajima Development Pte. Ltd. dan Singapore Press Holdings Ltd., dan UOL Group.

Sementara Ten Thai Development Co. Ltd., The One Estate Development Co. Ltd. di paviliun Thailand. Sedangkan Ecopark Corporation Joint Stock Company, Van Phu-Invest Investment Joint Stock Company di paviliun Vietnam. Adapun Berkeley Group sebagai developer eksklusif dari Inggris, Meridian International Holding dari Kamboja, serta Fragrance Group dari Australia akan hadir di paviliun internasional.

Country Manager Rumah.com Marine Novita, mengatakan Paviliun Indonesia di Asia Virtual Property Expo dihadirkan Rumah.com bersama BNI. “Tingkat suku bunga dan skema pembayaran yang kami tawarkan kompetitif dan kehadirannya bertujuan memudahkan pencari rumah agar segera memiliki hunian," kata Marine.

Marine mengungkap dari hasil Consumer Sentiment Survey H1 2020, dari sudut pandang konsumen, jumlah angsuran yang harus dibayar merupakan pertimbangan terbesar dalam mengambil pembiayaan rumah (89%), sementara besarnya suku bunga ada di posisi ketiga (71%).

Marine menambahkan “Kehadiran Asia Virtual Property Expo ini dapat menjadi cara baru bagi pencari rumah dalam membeli hunian. Data Rumah.com Indonesia Property Market Index Q4 2020 yang baru saja dipublikasikan, menemukan bahwa sepanjang Q3 2020 indeks supply rumah meningkat tajam hingga 10% dibanding kuartal sebelumnya. "Sementara itu, dari sisi harga walaupun secara Year on Year indeks harga masih lebih rendah dibanding tahun lalu, namun kuartal tiga 2020 telah menjadi titik balik dengan peningkatan sebesar 0,5% secara kuartalan," kata dia.

Sumber:BeritaSatu.com