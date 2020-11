Investor Buru Aset Berisiko, Harga Emas Jatuh

Kamis, 12 November 2020 | 08:17 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas jatuh pada akhir perdagangan Rabu (11/11/2020) tertekan penguatan dolar dan optimisme seputar potensi vaksin Covid-19 sehingga meningkatkan harapan ekonomi. Hal ini mendorong investor menuju aset-aset berisiko.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi COMEX New York Exchange turun US$ 14,8 atau 0,79% menjadi US$ 1.861,6 per ounce.

"Emas memiliki dua hal yang berlawanan, bursa saham yang kuat dan dolar yang kuat pada saat ini, sulit bagi emas untuk terus reli karena kedua pasar tersebut bergerak lebih tinggi," kata analis pasar RJO Futures, Bob Haberkorn.

"Pelarian ke tempat yang aman pada logam mulia minggu lalu setelah Pemilu AS hilang saat berita vaksin virus corona."

Merusak daya tarik emas, dolar naik 0,4% ke level tertinggi hampir satu minggu, membuat emas lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.

Sentimen risiko di antara investor menguat karena prospek vaksin Covid-19 yang efektif menutupi kekhawatiran atas lonjakan infeksi. Namun terobosan tersebut menyoroti tantangan logistik dalam mendistribusikan ratusan juta dosis vaksin begitu tersedia.

"Mengingat reaksi yang kami lihat terhadap berita vaksin beberapa hari terakhir, risiko penurunan emas tidak diragukan lagi telah meningkat," kata analis Oanda, Craig Erlam dalam sebuah catatan.

Pembuat kebijakan Federal Reserve pada Selasa (10/11/2020) menyoroti perlunya dukungan fiskal yang lebih bertarget dari pemerintah.

Emas, yang telah meningkat lebih dari 22% tahun ini, cenderung diuntungkan dari langkah-langkah stimulus luas dari bank-bank sentral karena secara luas dipandang sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang.

Logam mulia lainnya, perak pengiriman Desember turun 19,5 sen atau 0,8% menjadi US$ 24,267 per ounce. Platinum pengiriman Januari turun US$ 24,6 atau 2,76% menjadi US$ 868,1 per ounce.

Sumber:CNBC