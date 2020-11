Emas Antam Turun ke Rp 968.000 Per Gram

Kamis, 12 November 2020 | 09:44 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas batangan bersertifikat logam mulia PT Aneka Tambang (Antam) Tbk pada perdagangan Kamis (12/11/2020) mencapai Rp 968.000 per gram atau turun Rp 2.000 dari perdagangan sebelumnya Rp 970.000 per gram.

Berdasarkan situs resmi perseroan logammulia.com yang dikutiap Beritasatu.com, hingga pukul 09.45 WIB pagi ini, harga emas Antam di butik Pulogadung Jakarta, Rp 968.000 per gram.

Adapun di butik emas lainnya di Jakarta seperti Gedung Antam, dan Menara Ravindo harga emas mencapai Rp 968.000 per gram.

Harga emas jatuh pada akhir perdagangan Rabu (11/11/2020) tertekan penguatan dolar dan optimisme seputar potensi vaksin Covid-19 sehingga meningkatkan harapan ekonomi. Hal ini mendorong investor menuju aset-aset berisiko. Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi COMEX New York Exchange turun US$ 14,8 atau 0,79% menjadi US$ 1.861,6 per ounce.

Berikut daftar harga emas Antam di Jakarta Pulogadung dalam sejumlah pecahan:

Untuk pecahan 500 gram: Rp 454,320 juta.

250 gram: Rp 227,265 juta.

100 gram: Rp 91,012 juta.

25 gram:Rp 22,812 juta.

10 gram: Rp 9,175 juta.

5 gram: Rp 4,615 juta.

1 gram: Rp 968.000

