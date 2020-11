Ewindo Genjot Ketahanan Pangan Nasional

Jumat, 13 November 2020 | 13:17 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Purwakarta, Beritasatu.com - PT East West Seed Indonesia (Ewindo), produsen benih sayuran Cap Panah Merah kembali mengadakan kompetisi inovasi di bidang pertanian yakni “Panah Merah Innovation Award (PMIA) 2020”. Beragam makanan olahan dan budidaya sayur di lahan terbatas dihadirkan dalam ajang yang diselenggarakan sejak September-November 2020 ini.

Managing Director Ewindo, Glenn Pardede mengatakan, di tahun keempat penyelenggaran PMIA, tema yang diambil adalah Innovation on Your Limited Land and Your Own Healthy Food didasari oleh perubahan gaya hidup yang terjadi di masyarakat selama pandemi yakni kebiasaan mengkonsumsi makanan sehat untuk meningkatkan imunitas dan munculnya hobi bercocok tanam di pekarangan rumah.

“Tujuan utama diadakannya kegiatan ini adalah mendorong konsumsi sayur. Saat ini kesadaran masyarakat mengonsumsi sayuran masih jauh di bawah standar Food and Agriculture Organization (FAO) yakni hanya 180 gram per kapita per hari, sementara standar FAO 400 gram per kapita per hari,” ujar Glenn dalam siaran pers, Jumat (13/11/2020).

Perubahan gaya hidup di kalangan generasi muda saat ini diikuti perubahan tren kuliner yang cenderung meniru kuliner negara-negara modern seperti Amerika, Italia, Jepang dan Korea. Umumnya kuliner yang diadopsi cepat saji yang rendah serat, berbahan dasar tepung, dan berkadar gula tinggi sehingga berpotensi munculnya gangguan kesehatan mulai obesitas, jantung koroner, kanker, stroke, gagal ginjal, diabetes hingga hipertensi.

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas 2018), persentase orang-orang yang mengalami kelebihan berat badan kini 13,6% dari jumlah penduduk Indonesia. Sementara untuk persentase orang-orang yang mengalami obesitas mencapai 28,1% dari jumlah penduduk.

Melalui PMIA 2020 ini, Ewindo ingin membangun persepsi masyarakat bahwa melalui inovasi, pengadaan sayuran juga dapat dilakukan secara mandiri oleh setiap keluarga dengan memanfaatkan pekarangan rumah masing-masing, untuk ditanami sayuran. Pemanfaatan pekarangan saat ini dapat dilakukan dengan sederhana atau dengan sentuhan teknologi seperti Hydroponic, Aquaponik, Wall Gardening, Microgreens dan lain-lain.

Sebelumnya, perseroan telah meluncurkan inovasi berupa produk microgreens Kit “Sayur Super Mini” yang sangat memudahkan masyarakat menanam sayuran di pekarangan rumah. Budidaya microgreens memiliki keunggulan waktu panen yang singkat hanya 9 -14 hari, kandungan nutrisi yang tinggi dan tidak membutuhkan suplai tambahan dari luar seperti pupuk kimia dan pestisida. Praktiknya mudah sehingga bisa dilakukan oleh new experiencers yang gemar mencoba hal baru terkait kegiatan berkebun.

Sumber:BeritaSatu.com