Bursa Asia Menguat Ditopang Kesepakatan Perdagangan, Saham Australia Terhenti

Senin, 16 November 2020 | 08:27 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia bangkit pada awal perdagangan Senin (16/11/2020) ketika 15 ekonomi di kawasan itu menandatangani kesepakatan yang membentuk aliansi perdagangan terbesar di dunia. Sementara perdagangan bursa Australia terpaksa dihentikan sementara setelah pembukaan.

Kesepakatan perdagangan, yang ditandatangani pada Minggu, bertujuan mengurangi tarif di sejumlah bidang, menurut Reuters. Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) kini menjadi blok perdagangan terbesar di dunia. Hal ini menandai pertama kalinya kekuatan Asia Timur, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan berada dalam satu perjanjian perdagangan.

Di Jepang, Nikkei 225 naik 1,19%, sedangkan Topix menguat 1%. Sektor otomotif menguat, Nissan melonjak 3,44%, Mazda naik lebih dari 4%, dan Mitsubishi naik 3%.

Perekonomian Jepang tumbuh 21,4% pada kuartal ketiga (year on year/yoy), data menunjukkan Senin. Secara kuartalan, ekonomi tumbuh 5%, lebih baik dari perkiraan 4,4%, menurut Reuters. Hal ini pertanda bahwa Jepang pulih dari kerusakan yang disebabkan pandemi Covid-19

Di Korea Selatan, Kospi naik 0,81%. Samsung Electronics dan SK Hynix melonjak lebih 4%.

Di Australia, Otoritas Bursa Australia menghentikan perdagangan tak lama setelah pembukaan, karena masalah data. Otoritas Bursa sedang bekerja untuk memperbaiki masalah ini secepat mungkin. S&P/ASX 200 sempat melonjak 1,23% di awal perdagangan, terakhir sebelum dihentikan.

Sementara bursa India tutup karena hari libur. Di Tiongkok, data ekonomi produksi industri dan penjualan ritel akan dirilis.

Kasus Covid-19 di Amerika Serikat (AS) melonjak lagi. Dilaporkan jumlah orang yang dirawat di rumah sakit mencapai tertinggi pada Jumat. Sejumlah negara bagian melakukan pembatasan untuk memperlambat penyebaran virus menjelang musim liburan.

"Kasus virus di AS dan berita vaksin tetap menjadi fokus investor di perkembangan kemungkinan paket stimulus fiskal," tulis Kepala Strategi Valuta Asing di National Australia Bank Ray Attrill, Senin.

Berita vaksin juga akan dipantau. Moderna diharapkan melaporkan hasil uji klinis tahap 3. Sementara Pfizer/BioNTech mengajukan izin penggunaan darurat pada akhir minggu.

Mata Uang

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang rekan-rekannya, melemah di 92,647 setelah turun dari 92,9 akhir pekan lalu.

Yen Jepang diperdagangkan pada 104,70 per dolar, setelah menguat dari di atas 105 akhir pekan lalu. Dolar Australia relatif tidak berubah, diperdagangkan pada 0,7286 melawan dolar.

Setelah turun lebih dari 2% pada Jumat (13/11/2020), harga minyak naik tipis pada awal perdagangan Asia. Patokan internasional minyak mentah berjangka Brent naik 0,58% menjadi US$ 43,03 per barel. Minyak mentah berjangka AS naik 0,87% menjadi US$ 40,48 per barel.

Sumber:CNBC