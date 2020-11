Terbesar di 2020, Neraca Perdagangan Oktober Surplus US$ 3,61 Miliar

Senin, 16 November 2020 | 12:24 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Oktober 2020 mencapai US$ 3,61 miliar. Angka itu selisih nilai ekspor mencapai US$ 14,39 miliar dan nilai impor mencapai US$10,77 miliar.

Realisasi tersebut jauh lebih tinggi dari surplus US$ 2,44 miliar pada September 2020 dan surplus US$ 161 juta pada Oktober 2019. Secara total pada Januari-Oktober 2020., neraca perdagangan surplus US$ 17,07 miliar. Realisasi ini lebih baik dari defisit US$2,12 miliar pada Januari-Oktober 2019.

"Ekspor Oktober meningkat 3,09% dibanding September 2020. Sementara dibanding Oktober 2019 menurun 3,29%," kata keterangan BPS yang dipublikasikan, Senin (16/11/2020).

Ekspor nonmigas Oktober 2020 mencapai US$ 13,76 miliar, naik 3,54% dibanding September 2020. Sementara jika dibanding ekspor Oktober 2019, turun 1,84%

BACA JUGA Surplus Neraca Perdagangan Harus Dibarengi Perbaikan Fundamental

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–Oktober 2020 mencapai US$ 131,54 miliar atau menurun 5,58% dibanding periode yang sama tahun 2019. Demikian juga ekspor nonmigas mencapai US$ 125,00 miliar atau menurun 3,62%.

Peningkatan terbesar ekspor nonmigas Oktober 2020 terhadap September 2020 terjadi pada lemak dan minyak hewan/nabati sebesar US$ 188,1 juta (10,96 %), sedangkan penurunan terbesar terjadi pada logam mulia, perhiasan/permata sebesar US$ 150,0 juta (20,34%).

Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari– Oktober 2020 naik 0,18% dibanding periode yang sama tahun 2019, demikian juga ekspor hasil pertanian naik 11,38 %,. Sementara ekspor hasil tambang dan lainnya turun 25,01%.

Ekspor nonmigas Oktober 2020 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu US$ 2,86 miliar, disusul Amerika Serikat US$ 1,64 miliar dan Jepang US$ 1,06 miliar, dengan kontribusi etiganya mencapai40,42%. Sementara ekspor ke Uni Eropa (27 negara) sebesar US$ 1,15 miliar.

Menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada Januari–Oktober 2020 berasal dari Jawa Barat dengan nilai US$ 21,54 miliar (16,37%), diikuti Jawa Timur US$ 16,91 miliar (12,86%) dan Riau US$ 10,86 miliar (8,26%).

Impor

Smeentara nilai impor Indonesia Oktober 2020 mencapai US$ 10,78 miliar atau turun 6,79 % dibandingkan September 2020. Demikian pula dibandingkan Oktober 2019 turun 26,93 %. Impor nonmigas Oktober 2020 mencapai US$ 9,70 miliar atau turun 6,65% dibandingkan September 2020 dan turun 25,36% dibandingkan Oktober 2019.

Impor migas Oktober 2020 senilai US$ 1,08 miliar atau turun 8,03% dibandingkan September 2020. Demikian dibandingkan Oktober 2019 turun 38,54%. Penurunan impor nonmigas terbesar Oktober 2020 dibandingkan September 2020 adalah golongan mesin dan perlengkapan elektrik senilai US$ 200,9 juta (11,90%), sedangkan peningkatan terbesar adalah golongan bijih, terak, dan abu logam senilai US$ 36,5 juta (74,28 %).

Tiga negara pemasok barang impor nonmigas terbesar selama Januari–Oktober 2020 adalah Tiongkok senilai US$ 31,02 miliar (30,18%), Jepang US$ 8,81 miliar (8,57%), dan Singapura US$ 6,74 miliar (6,56%). Impor nonmigas dari ASEAN senilai US$ 19,25 miliar (18,73%) dan Uni Eropa senilai US$ 8,17 miliar (7,95%).

Nilai impor seluruh golongan penggunaan barang selama Januari–Oktober 2020 turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan terjadi pada golongan barang konsumsi (11,39%), bahan baku/penolong (19,75%), dan barang modal (20,29%).

Sumber:BeritaSatu.com