BKPM: Australia Kucurkan US$ 1 Miliar Bangun Rumah Sakit di RI

Senin, 16 November 2020 | 19:38 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Ilustrasi dolar AS. (Foto: Beritasatu Photo/Uthan A Rachim)

Jakarta, Beritasatu.com - Australia tengah melirik peluang investasi di sektor kesehatan Indonesia. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menuturkan, sudah ada komitmen dari investor Australia untuk membangun rumah sakit di Tanah Air senilai US$ 1 miliar. Hal itu merujuk informasi Dubes RI untuk Australia, Yohanes Kristiarto Soeryo Legowo.

“Saya terima kasih, Pak Dubes selamat atas MoU yang tadi sudah diteken. Tadi saya baru dapat informasi bahwa yang diteken itu adalah sektor infrastruktur kesehatan, bangun rumah sakit US$ 1 miliar,” kata Bahlil dalam webinar Omnibus Law and IA-CEPA Impact on Investment, Senin (16/11/2020).

Bahlil mengatakan, kesehatan saat ini menjadi salah satu sektor prioritas pemerintah. Dengan adanya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah berkomitmen mempercepat proses investasi. “Kita punya slogan, sekarang silakan investor datang bawa modal, bawa teknologi. Biarlah pemerintah Indonesia lewat BKPM yang akan menyiapkan izinnya dan akan membantu mencarikan lokasinya yang paling murah yang kompetitif,” ungkap dia.

BKPM meyakini implementasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership (IA-CEPA) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dan Australia pada 28 Februari 2020 akan mendorong pertumbuhan investasi kedua negara di tengah pandemi Covid-19.

Berdasarkan catatan BKPM, sejak Januari hingga September, investasi dari Australia di Indonesia sebesar US$ 269,60 juta, mayoritas di sektor pertambangan. Investasi dari Negeri Kanguru juga tersebar di luar Pulau Jawa, mulai dari Sulawesi, Sumatera, Kalimantan dan daerah lain.

Bahlil mengatakan Australia bakal mendapatkan keistimewaan jika menanamkan modalnya di Indonesia, yakni dari sisi insentif fiskalnya. “Saya punya keyakinan kalau teman-teman investor dari Australia masuk maka kita akan memberikan privilege khusus,” kata Bahlil.

Di sisi lain, hampir semua negara mengalami penurunan penanaman modal asing (PMA) akibat pandemi antara 30%-40%. Namun Indonesia, sebut Bahlil hanya turun di bawah 10%. Hal tersebut karena pemerintah Indonesia bisa menyelesaikan investasi yang sebelumnya mangkrak mencapai Rp 708 triliun.

“Yang sudah kami fasilitasi sebesar Rp 474,9 triliun atau sudah 67,1%. Menyelesaikan permasalahan investasi mangkrak yang ada di Indonesia merupakan salah satu strategi promosi untuk menarik investor,” jelas dia.

Lebih lanjut, Bahlil menilai yang menjadi masalah investasi masih lamban karena ego sektoral antarkementerian lembaga. Selain itu aturan yang tumpang tindih di pemerintah daerah dan pusat. Ditambah adanya mafia tanah. Namun, masalah-masalah itu diyakininya bisa diselesaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Regulasi ini, sambungnya menjadi jawaban atas empat kebutuhan para penanam modal, yaitu kecepatan, transparansi, efisiensi, dan kemudahan. “Kalau keempat ini mampu ditangani dengan baik antara pusat dan daerah, Indonesia bisa menuju babak baru, yaitu memenangkan kompetisi dalam investasi di Asia Tenggara bahkan global,” kata Bahlil.

Dengan keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja, dia yakin realisasi investasi di 2021 akan lebih tinggi. Apalagi akan ada 153 perusahaan yang sudah menyatakan minatnya untuk berinvestasi di Indonesia.

Hingga September 2020, total investasi di Indonesia sebesar Rp 611,6 triliun. Capaian tersebut sudah 74,8% dari target Rp 817,2 triliun. Realisasi ini naik 1,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian tersebut terdiri atas penanaman modal asing (PMA) Rp 301,7 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp 309,9 triliun

Sumber:BeritaSatu.com