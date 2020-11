Pemerintah Dorong Penguasaan Teknologi Tanggulangi Pencemaran Industri

Rabu, 18 November 2020 | 09:33 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah mendorong penguasan teknologi dan manajemen untuk menanggulangi pencemaran industri. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dimana industri harus mengimplementasikan standar sustainability yang dapat dicapai dengan penerapan industri hijau. Adapun Industri hijau mengedepankan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian (Kemperin), Doddy Rahadi, menyampaikan bahwa seluruh Satuan Kerja di bawah BPPI harus aktif mengembangkan inovasi teknologi dalam menyelesaikan permasalahan industri maupun meningkatkan daya saing. "BPPI mengantisipasi perkembangan kebutuhan industri dalam mendukung kebijakan industri berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan penerapan konsep industri,” kata Doddy dalam keterangan tertulisnya Rabu (18/11/2020).

BACA JUGA Kemperin Dorong Pengembangan Industri Recycle Baterai Kendararaan Listrik

Doddy mengimbau satuan kerja BPPI harus aktif berperan dalam penyelesaian permasalahan industri di daerah, terkait lingkungan termasuk pencemaran udara yang sedang dihadapi perusahaan pakan ternak lokal, PT Sidoagung Farm (SAF) di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

PT Sidoagung Farm memiliki kapasitas produksi 300.000 ton per tahun. Perusahaan mampu mensuplai pakan ayam broiler sebanyak 2,5 juta ekor per bulan, dan menghasilkan 4.250 ton daging per bulan. Sidoagung juga mensuplai kebutuhan pakan untuk 7 juta ayam petelur per bulan, dan menghasilkan 11,156 ton telur per bulan.

Terkait permasalahan yang dihadapi PT SAF, Direktur PT PT Sidoagung Farm Asrokh Nawawi perusahaan saat ini sedang dalam tahap commisioning, dimana dalam prosesnya menghadapi kendala, yaitu protes dari masyarakat karena pencemaran udara dan debu. "Pada awalnya PT SAF mencoba mengatasi sendiri, tetapi dalam perjalanannya mengalami kegagalan. Kemudian kami berkonsultansi ke BBTPPI (Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri) Semarang, selanjutnya ditindaklanjuti dengan dilakukan survei, dianalisis, serta dibuatkan desain dan peralatannya,” tambah Asrokh.

Sebelumnya PT SAF menggunakan wet scrubber, tetapi mengalami masalah dan tidak efektif. Akhirnya setelah berkonsultansi dengan BBTPPI, memilih inovasi teknologi dry filter. PT SAF memiliki dua cerobong setinggi 68 meter, dimana dry filter tersebut berfungsi menyaring udara dan uap yang keluar dari mesin press pakan ternak.

Parameter dominan yang keluar sehingga menimbulkan kebauan antara lain H2S (Hidrogen sulfida), NH3 (Amoniak), kadar air, dan partikulat. Parameter tersebut jika terpapar manusia dapat menimbulkan masalah kesehatan. Emisi kebauan ini tidak dapat dihindarkan, tetapi bisa dikendalikan dengan alat pengendali emisi.

Asrokh menambahkan, bahwa perusahaannya sempat berhenti beroperasi karena ada surat pemberhentian sementara dari Bupati Magelang. “Saat ini PT SAF telah beroperasi kembali karena sudah memenuhi semua hal-hal yang menjadi hambatan,” tambahnya.

Sementara Kepala BBTPPI Semarang, Ali Murtopo Simbolon, menyampaikan BBTPPI menciptakan mesin dry filter dan mendesain cerobong asap milik PT SAF yang semula hanya setinggi 32 meter menjadi 68 meter. Tujuannya, mengurai bau di udara.

Dia menjelaskan, banyak jenis alat pengendali emisi kebauan yang biasa diterapkan pada industri, tetapi perlu disesuaikan dengan kondisi industri masing-masing. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan antara lain jenis emisi, parameter, letak penempatan, dan biaya. Dengan pertimbangan tersebut, adsorber dengan media karbon aktif tepat untuk mengurangi dampak kebauan yang teremisikan dari unit proses produksi. “Adsorber ini dibuat dengan 3 tingkat yang di dalamnya berisi karbon aktif yang dihamparkan. Tujuannya, agar gas emisi kebauan dapat ter-adsorp sempurna, sehingga keluar cerobong sudah tidak berbau lagi,” jelas Ali.

Sumber:BeritaSatu.com