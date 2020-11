4 TV MNC Kuasai 45,7% Pangsa Pemirsa Prime Time

Kamis, 19 November 2020 | 06:04 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Kinerja empat televisi (TV) yang merupakan bagian PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) menguasai 45,7% pangsa pemirsa (audience share) pada prime time di semua demografi.

Berdasarkan data AC Nielsen, televisi free to air MNC Media yang terdiri dari RCTI, MNCTV, GTV dan iNews ini mencatat perolehan audience share 45,7% saat prime time pada Sabtu (14/11/2020). Pencapaian tersebut terus berlanjut hingga Selasa (17/11/2020).

Adapun pogram Sinetron Ikatan Cinta di RCTI menembus rating 8,3 dan audience share 31,3% di semua demografi per Selasa (17/11/2020). Pencapaian ini tertinggi dalam 3 tahun dan berkontribusi positif bagi RCTI. Sementara MNCTV menyumbang melalui sinetron Kembalinya Raden Kian Santang, Upin & Ipin Bermula dan Sultan Aji. Rating tertinggi MNCTV dicapai oleh Kembalinya Raden Kian Santang yang meraih rating 3,3 dan audience share 15,6% dengan pangsa pemirsa middle up per Selasa, 17 November 2020.

"Ini merupakan kerja keras, kekompakan MNC Pictures, tim RCTI dan MNCTV yang membuahkan hasil yang baik. Perolehan rating dan audience share yang signifikan adalah buktinya. Ke depan, kami masih menyiapkan beberapa karya sinetron yang menarik bagi pemirsa," kata Wakil Direktur Utama MNC Pictures yang juga Direktur MSIN Titan Hermawan yang memproduksi sinetron-sinetron televisi MNCN dalam keterangan tertulisnya Kamis (19/11/2020).

Adapun, GTV menyumbangkan performa melalui program–program movie dan animasi, serta program eSports Star Indonesia. Top of Mind program pencarian bakat eSports Star Indonesia yang menjaring lebih dari 22.000 kontestan menunjukkan ajang ini sangat diminati pemirsa. Adapun, iNews mengalami performa yang baik dengan program bergenre dokumenter, seperti TOP dan Indonesia Border dan Program iNews Siang.

Direktur Program dan Akuisisi RCTI Dini Putri mengatakan, RCTI menunjukkan kekuatan program yang berkualitas . Program pencarian bakat audisi Indonesian Idol Special Season 2020 dalam tayangan perdananya Senin (16/11/2020) menguasai rating 3,4 dan audience share 18,7% di semua demografi. Begitupun pada Selasa (17/11/2020) rating dan audience share Indonesian Idol tetap positif.

Tak hanya leading di prime time, empat TV MNC Media secara keseluruhan juga perkasa di program non-prime time dengan total raihan pangsa pemirsa 39,1% di semua demografi pada akhir pekan lalu. Hal itu berasal dari kontributor terbesar program MasterChef Indonesia yang meraih rating 4,2 dengan audience share 23,6%.

Menurut Managing Director RCTI dan MNCTV yang juga Production Director 3 TV Noersing, sejak tayangan perdana Masterchef Indonesia Season 7 menjadi primadona baru prime time akhir pekan dan meraih sambutan yang luar biasa dari pemirsa televisi dan digital. “Stabil menduduki peringkat 1 program pencarian bakat," ujar Noersing.

Sumber:BeritaSatu.com