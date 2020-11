Harga Emas Jatuh Akibat Kemajuan Vaksin Covid-19

Kamis, 19 November 2020 | 07:21 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago Beritasatu.com - Harga emas jatuh pada akhir perdagangan Rabu (19/11/2020) atau mencatat penurunan hari kedua berturut-turut, tertekan optimisme vaksin Pfizer yang berhasil melawan infeksi virus corona dan spekulasi dukungan ekonomi lebih lanjut.

Kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi COMEX New York Exchange jatuh US$ 11,2 atau 0,59% menjadi US$ 1.873,90 per ounce.

"Perkembangan vaksin yang positif mengurangi daya tarik emas sebagai lindung nilai yang aman. (Meskipun) tampaknya masih dalam kisaran perdagangan, kenaikan besar tampaknya akan berakhir saat ini," kata Analis ED&F Man Capital Markets, Edward Meir.

BACA JUGA Harga Emas Antam Naik Rp 5.000 Per Gram

Produsen obat AS Pfizer Inc mengatakan akan mengajukan izin darurat AS setelah hasil akhir uji coba vaksinnya menunjukkan tingkat keberhasilan 95%.

"(Vaksin) tampaknya berkembang dengan cepat dan ada beberapa lainnya juga sedang dalam proses ... yang akan membantu pemulihan ekonomi global dan menjadi bearish (melemah) untuk emas," kata Meir.

Emas yang dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang, telah naik 24 persen tahun ini, diuntungkan dari stimulus global besar-besaran dan suku bunga mendekati nol.

"Perlu diingat bahwa pendorong arus investasi ke logam mulia pada akhirnya bersumber dari dorongan kuat yang menurunkan suku bunga riil," kata TD Securities dalam sebuah catatan.

Analis pasar berpendapat bahwa vaksin Covid-19 tidak mungkin menjangkau banyak orang dalam waktu singkat di Amerika Serikat. Mungkin ada lebih banyak kesulitan ekonomi, untuk bisnis yang sudah terpukul oleh gelombang pertama penguncian Covid-19 pada khususnya.

Harga logam mulia lainnya, perak pengiriman Desember turun 20,3 sen atau 0,82% menjadi US$ 24,448 per ounce. Platinum pengiriman Januari naik US$ 13,8 atau 1,47% menjadi US$ 950,9 per ounce.

Sumber:BeritaSatu.com