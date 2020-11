Harga Emas Jatuh karena Harapan Pemulihan Ekonomi

Jumat, 20 November 2020 | 07:39 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas jatuh pada akhir perdagangan Kamis (19/11/2020), atau penurunan hari ketiga berturut-turut, akibat penguatan dolar AS dan kemajuan pengembangan vaksin Covid-19 sehingga mendorong harapan pemulihan ekonomi.

Kontrak harga emas paling aktif pengiriman Desember di divisi COMEX New York Exchange, mlemah US$ 12,4 atau 0,66% menjadi US$ 1.861,50 per ounce.

Pendiri Circle Squared Alternative Investments, Jeffrey Sica mengatakan, penguatan dolar dan ketidakpastian stimulus ekonomi membebani emas. "Meski ada antisipasi untuk lebih banyak (stimulus), beberapa orang memilih mengambil keuntungan sampai ada kejelasan," kata dia.

Dolar, mata uang yang aman, naik 0,2% terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, saat kasus Covid-19 melonjak di seluruh dunia.

Emas cenderung mendapatkan keuntungan dari stimulus ekonomi karena dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang.

Optimisme kemajuan pengembangan vaksin corona, yang siap mendapat otorisasi penggunaan darurat di AS dalam beberapa minggu, juga telah mengurangi daya tarik emas.

"(Vaksin) menghilangkan beberapa ketidakpastian jangka panjang terkait virus. Jadi, meskipun ada kekhawatiran implikasi jangka pendek dari lonjakan kasus, dalam jangka panjang, orang-orang jauh lebih optimistis, mungkin itulah sebabnya kita melihat pelemahan harga emas," kata Sica.

Sementara klaim baru pengangguran AS tidak banyak membantu harga emas. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan pada Kamis (19/11/2020) bahwa klaim pengangguran mingguan meningkat sebesar 31.000 menjadi 742.000 dalam pekan yang berakhir 14 November, lebih buruk dari yang diperkirakan.

Logam mulia lainnya, perak pengiriman Desember turun 40 sen atau 1,64% menjadi US$ 24,048 per ounce. Platinum pengiriman Januari naik US$ 0,6 atau 0,06% menjadi US$ 951,5 per ounce.

Sumber:CNBC