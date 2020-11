Rupiah di Awal Sesi Terkoreksi Saat Mata Uang Asia Bervariasi

Jumat, 20 November 2020 | 09:27 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Jumat (20/11/2020) pagi melemah dibandingkan perdagangan sebelumnya. Pelemahan rupiah di tengah mata uang Benua Kuning yang berada di zona hijau.

Data Bloomberg menyatakan, rupiah pukul 09.25 WIB di pasar spot exchange berada di level Rp 14.166 per dolar AS atau mlemah 11,5 poin (0,08%) dibandingkan perdagangan sebelumnya. Transaksi rupiah pagi ini diperdagangkan dalam kisaran Rp 14.160-Rp 14.166 per dolar AS.

Sementara yen Jepang di pasar spot exchange melemah 0,17 (0,16%) mencapai 103,9 yen per dolar AS dibandingkan perdagangan sebelumnya. Adapun dolar Hong Kong melemah 0,0187 (0,14%) mencapai 7,7 per dolar AS, won Korea menguat 0,4 poin (0,04%) mencapai 1.114 won per dolar AS, rupe India melemah 0,08 poin (0,11%) mencapai 74,2 rupe per dolar AS, yuan Tiongkok menguat 0,003 poin (0,05%) mencapai 6,5 yuan per dolar AS.

Sedangkan dolar Singapura pagi ini ditransaksikan menguat 0,0005 (0,04%) mencapai 1,34 per dolar AS, peso Filipina menguat 0,05 (0,10%) mencapai 48,2 peso per dolar AS, ringgit Malaysia menguat 0,006 poin (0,16%) mencapai 4,0 ringgit per dolar AS, baht Thailand menguat 0,01 poin (0,06%) mencapai 30,3 baht per dolar AS.

