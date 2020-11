Minyak Rebound Catat Kenaikan Minggu Ketiga Didukung Harapan Vaksin

Sabtu, 21 November 2020 | 08:37 WIB

Oleh : WBP

New York, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia naik sekitar 1% pada akhir perdagangan Jumat (20/11/2020) dan mencatat kenaikan mingguan ketiga berturut-turut, didukung uji coba vaksin Covid-19. Namun kenaikan dibatasi penguncian di beberapa negara.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Januari naik 76 sen atau 1,7% menjadi US$ 44,96 per barel. Kontrak minyak mentah AS West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Januari yang lebih aktif naik 52 sen atau 1,2 % menjadi US$ 42,42 per barel. Kontrak WTI untuk penyerahan Desember, yang berakhir pada Jumat (20/11), naik 41 sen atau 1,0% menjadi US$ 42,15 per barel.

Kedua acuan Brent dan WTI melonjak sekitar lima persen minggu ini.

Prospek vaksin Covid-19 yang efektif telah mendukung pasar minyak minggu ini. Pfizer Inc mengatakan mengajukan permohonan kepada regulator kesehatan AS pada Jumat (20/11) untuk otoritisasi penggunaan darurat.

BACA JUGA Meningkatnya Kasus Covid-19 Tekan Harga Minyak

Sentimen positif liannya adalah harapan bahwa Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), Rusia dan produsen lain akan menjaga produksi minyak mentah. Grup yang dikenal sebagai OPEC+ itu diperkirakan akan menunda peningkatan produksi yang direncanakan Januari 2021.

Namun, perusahaan minyak Rusia yang lebih kecil berencana memompa lebih banyak minyak mentah tahun ini meskipun ada kesepakatan produksi.

Harga minyak juga mendapat beberapa dukungan dari tanda-tanda pergerakan kesepakatan stimulus di Washington setelah Pemimpin Mayoritas Republik Senat AS Mitch McConnell setuju melanjutkan diskusi memberikan lebih banyak bantuan Covid-19 ketika kasus melonjak di seluruh AS.

Namun, kekhawatiran kelebihan pasokan terus membebani saat Libia meningkatkan produksi ke tingkat pra-blokade 1,25 juta barel per hari.

Perusahaan energi AS minggu ini memangkas jumlah rig minyak dan gas alam yang beroperasi untuk pertama kalinya dalam 10 minggu, menurut perusahaan jasa energi Baker Hughes Co. Jumlah rig minyak dan gas, indikator awal produksi di masa depan, turun dua rig menjadi 310 rig minggu ini.

Sumber:ANTARA