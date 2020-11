Sambangi Mesir, Sandiaga Jajaki Peluang Perdagangan dan Investasi

Minggu, 22 November 2020 | 14:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengusaha Sandiaga Uno optimistis perdagangan dan investasi antara Indonesia dengan Mesir dapat semakin ditingkatkan sehingga bisa menggerakkan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan di masa pandemi Covid-19. Hal tersebut disampaikan Sandiaga usai bertemu dengan Wakil Menteri Perdagangan dan Industri Mesir, Ahmed Maghawry Diab, Sabtu (21/11/2020).

"Potensi persahabatan dua negara ini sudah dimulai dari era Presiden Gamal Abdel Nasser dan Presiden Soekarno, namun dari jumlah total perdagangan dan investasi di Mesir, Indonesia belum mampu menembus posisi sebagai mitra dagang utama dan sebaliknya seperti itu," ujar Sandiaga Uno, dalam keterangan tertulisnya Minggu (22/11/2020).

Sandiaga mengatakan, apabila dilihat ekonomi yang terus bertumbuh dengan pasar yang besar, Mesir juga mengundang Indonesia untuk meningkatkan perdagangannya. "Kesepakatannya adalah meningkatkan nilai perdagangan tiga kali lipat, jumlah ekspor dari Indonesia ke Mesir dalam konsep win win solution yang diharapkan akan meningkatkan investasi dan membuka lapangan kerja," tambah Sandiaga Uno.

Sandiaga Uno mengungkapkan untuk memulihkan dan membangkitkan ekonomi pascapandemi ada tiga sektor utama yang menjadi fokus. "Sektor-sektor yang padat karya, seperti industri kelapa sawit dan turunannya. UMKM utamanya yang berkaitan dengan ekonomi kreatif, film, dan pariwisata. Ketiga adalah perkembangan industrial estate baik di Indonesia yang saat ini sedang berkembang di Batang, Jawa Tengah. Dengan konsep ini bisa kita sebutkan sebagai B to B, port to port, UKM to UKM, dan people to people," lanjut Sandiaga Uno.

Dalam perbincangan dengan Kementerian Perdagangan dan Industri Mesir Sandiaga Uno menyebutkan pertemuan tidak hanya sebatas seremonial, tapi langsung membicarakan hal-hal detail yang bisa secara cepat mengakselerasi terciptanya pemulihan. "Harapannya dengan peningkatan invetasi akan mempercepat pemulihan ekonomi dan membuka lapangan perkerjaan," tandas Sandiaga Uno.

