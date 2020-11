Bursa Jepang Melonjak 2% karena Berita Vaksin Astrazeneca

Selasa, 24 November 2020 | 08:12 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Jepang memimpin kenaikan di antara bursa Asia-Pasifik karena investor mengantisipasi berita vaksin Covid-19 serta pilihan Joe Biden menunjuk mantan Ketua Federal Reserve AS Janet Yellen sebagai menteri keuangan.

Pada awal perdagangan, Nikkei 225 melonjak 2,35% karena saham Fanuc naik 2,22%. Indeks Topix menguat 2,18%. Bursa di Jepang ditutup pada Senin karena liburan.

Kospi Korea Selatan melonjak 0,28%. Adapun di Australia, S&P /ASX 200 naik sekitar 1%.

Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan 0,15% lebih tinggi.

Harapan vaksin

Fokus investor pada Selasa kemungkinan akan masih seputar momentum positif vaksin Covid-19 AstraZeneca mengatakan analisis uji akhir menunjukkan vaksinnya memiliki kemanjuran rata-rata 70% melindungi corona.

Pengumuman itu mengikuti hasil menggembirakan vaksin lainnya dari Pfizer-BioNTech dan Moderna dengan kefektivan masing-masing 95% efektif.

Sementara Presiden terpilih AS Joe Biden menunjuk mantan Ketua Fed AS Janet Yellen menjadi menteri keuangan. Hal juga meningkatkan sentimen investor pada Selasa. Dia akan menjadi wanita pertama yang memimpin departemen keuangan.

"Semangat kerja sama yang kuat antara Fed dan Departemen Keuangan adalah salah satu hal yang sekarang dapat kami yakini," tulis Kepala Strategi Valuta Asing National Australia Bank, Ray Attrill, dalam sebuah catatan.

Sementara bursa AS Wall Street naik pada perdagangan Senin (23/11/2020) setelah AstraZeneca dan Universitas Oxford mengatakan vaksinnya efektif hingga 90%, menjadi yang ketiga bulan ini mengungkap data uji coba. Dow Jones Industrial Average ditutup naik 327,79 poin atau 1,1%, ke 29,591.27. S&P 500 naik 0,6% mencapai 3.577,59, dan Nasdaq Composite naik 0,2% menjadi 11.880,63.

Mata Uang

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang sejenis, di level 92,505 dari level di bawah 92,4.

Yen Jepang diperdagangkan pada 104,54 per dolar setelah di bawah 104 terhadap greenback kemarin. Dolar Australia berada di US$ 0,7294 mengikuti level di atas US$ 0,732.

Sumber:BeritaSatu.com