Bursa Asia Turun Imbas Risalah Petemuan the Fed

Kamis, 26 November 2020 | 08:48 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia-Pasifik turun pada perdagangan Kamis pagi (26/11/2020) karena investor bereaksi terhadap risalah pertemuan Federal Reserve AS bulan November yang dirlis semalam.

Di Jepang indeks Nikkei 225 merosot 0,1% di awal perdagangan, sementara indeks Topix merosot 0,27%.

Kospi Korea Selatan juga diperdagangkan melemah 0,28% . Sementara bursa saham di Australia turun tipis, dimana S&P/ASX 200 lebih rendah.

Indeks MSCI Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan sedikit berubah.

Investor mencermati risalah pertemuan bank sentral AS the Fed awal bulan ini. Ringkasan itu menunjukkan para pejabat di bank sentral AS membahas cara-cara menyediakan akomodasi ekonomi saat pemulihan terjadi.

Semalam di Amerika Serikat, Wall Street bervariasi pada perdagangan Rabu (25/11/2020) setelah Dow Jones mencapai tonggak sejarah menembus level 30.000. Para investor mencermati buruknya data pengangguran. Dow Jones Industrial Average turun sekitar 173,77 poin, atau 0,6% menjadi 29.872,47. S&P 500 merosot 0,2%, atau 5,76 poin, menjadi 3.629,65 setelah mencapai level tertinggi sepanjang masa. Adapun komposit Nasdaq naik 0,5%, atau 57,62 poin, menjadi 12.094,40

Mata Uang

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya, berada di 91,994 setelah di atas 92,4 awal pekan ini.

Yen Jepang diperdagangkan pada 104,38 per dolar, setelah di bawah 104 terhadap greenback awal pekan ini. Dolar Australia berpindah tangan pada US$ 0,7363, dari US$ 0,732 yang terlihat awal minggu.

Bank of Korea akan mengumumkan acuan suku bunganya sekitar jam 9.00 pagi HK/SIN pada Kamis. Analis yang disurvei Reuters memperkirakan tidak ada perubahan suku bunga.

Menjelang pengumuman itu, won Korea diperdagangkan pada 1.106,62 per dolar.

Sumber:CNBC