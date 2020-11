Window Dressing Tiba, Saat Tepat Berinvestasi Bluechips

Jumat, 27 November 2020 | 19:09 WIB

Oleh : Didik Fibrianto / WBP

Malang, Beritasatu.com – Momen berburu keuntungan investasi di akhir tahun telah tiba. Ini yang dikenal dengan nama window dressing. Saat window dressing biasanya perusahaan akan mempercantik laporan keuangan atau portofolio investasi mereka. Pada momen ini kenaikan harga saham-saham unggulan (bluechips) akan serentak terutama kumpulan saham-saham yang ada di Index Hang Seng (HKK) dan Nikkei (JPK) untuk bursa di luar negeri atau investasi di perdagangan berjangka.

“Untuk itu, investor jangan sampai melewatkan momen window dressing dengan keputusan investasi tepat untuk mendapatkan keuntungan maksimal," kata Pimpinan Cabang PT Bestprofit Futures (BPF) Malang, Andri dalam siaran persnya yang diterima Beritasatu.com, Jum'at ( 27/11/2020).

Andri mengungkapkan, portofolio investasi yang berpeluang menghasilkan cuan saat window dressing adalah investasi pada saham-saham unggulan yang memiliki kapitalisasi besar. Pada Index Saham, Hang Seng dan Nikkei termasuk dalam kategori bluechips, dimana setiap tahunnya index Hangseng (HKK) dan Nikkei (JPK) mengalami kenaikan signifikan saat momen window dressing dengan pertumbuhan mencapai di atas 10% – 30% dalam satu hari perdagangan bursa.

Sementara untuk produk derivatif emas dinilai masih menjadi investasi relevan di tengah gejolak pasar. Harga emas diyakini masih memiliki ruang untuk bergerak naik.

Harga emas berjangka pada bulan Desember 2020 atau akhir tahun, diprediksi akan menguat 0,09% di level US$ 1.956,60 per troy ounce. Sementara itu harga emas pada pasar spot diprediksi menguat 0,12% di level US$1.949,13 per troy ounce. “Untuk itu peluang investor memperoleh cuan pada produk derivatif emas juga cukup besar,” ujar Andri.

Untuk mendapatkan keuntungan besar saat momen window dressing, selain memilih investasi tepat, investor harus cermat dalam mempertimbangkan faktor teknikal dan fundamental pada produk investasi.

Pada momen window dressing tahun ini bertepatan dengan dimulainya distribusi vaksin Covid-19 di berbagai negara di dunia.

