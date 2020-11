Bursa Asia Flat karena Investor Tunggu Data Manufaktur Tiongkok

Senin, 30 November 2020 | 08:06 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia-Pasifik tidak banyak berubah di sekitar garis datar (flat) pada perdagangan Senin (30/11/2020) karena investor menunggu rilis Indeks Manajer Pembelian (PMI) manufaktur resmi Tiongkok.

Di Jepang, Nikkei 225 naik 0,4% di awal perdagangan, sementara indeks Topix turun 0,13%. Kospi Korea Selatan sedikit lebih tinggi.

Sementara di Australia S & P/ASX 200 berada di garis datar. Adapun bursa di India tutup karena hari libur.

Indeks MSCI untuk saham Asia Pasifik di luar Jepang juga mendatar.

Inevstor memantau saham HSBC di Hong Kong menyusul laporan Financial Times bahwa bank sedang mempertimbangkan keluar dari perbankan ritel AS.

Di sisi data ekonomi, penjualan ritel Jepang naik 6,4% tahun ke tahun di Oktober, menurut laporan awal Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri negara tersebut. Data tersebut sejalan dengan perkiraan pasar menurut Reuters.

Tiongkok akan mengumumkan PMI manufaktur bulan November sekitar pukul 9.00 pagi HK/SIN.

Mata Uang

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada di 91,734 dari level di atas 92.

Yen Jepang diperdagangkan pada 104,04 per dolar setelah menguat dari 104,4 melawan greenback pekan lalu. Dolar Australia ditransaksikan pada US$ 0,7399, setelah naik dari level di bawah US$ 0,732 pada minggu sebelumnya.

Sumber:CNBC